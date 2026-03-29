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Sandra Bullock y Matthew McConaughey: la razón por la que su romance terminó, pero su amistad sigue intacta

La relación nació en un rodaje en 1996, terminó en silencio y dio paso a un vínculo cercano que ambos han cuidado durante años

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Por O Globo / Brasil / GDA
CULVER CITY, CA - 7 de junio: Los actores Matthew McConaughey (izquierda) y Sandra Bullock asisten a “Guys Choice 2014” de Spike TV en Sony Pictures Studios el 7 de junio de 2014 en Culver City, California. Frazer Harrison/Getty Images para Spike TV/AFP (Foto de Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
El romance entre ambos actores terminó por sus carreras, pero dio origen a una amistad duradera basada en respeto mutuo. (FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP)







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