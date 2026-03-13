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San José entró en el ranking de las 20 mejores ciudades del mundo para comer

La capital costarricense figura en un ranking global de gastronomía y se convierte en la única ciudad centroamericana incluida

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Por Jailine González Gómez
San José aparece en una lista global de las mejores ciudades para comer y destaca por su nueva escena gastronómica. (Mayela López)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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