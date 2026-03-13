San José entró en el ranking de las 20 mejores ciudades del mundo para comer

San José aparece en una lista global de las mejores ciudades para comer y destaca por su nueva escena gastronómica.

San José fue incluida en una lista internacional de las 20 mejores ciudades del mundo para comer, elaborada por la revista Time Out. La capital costarricense aparece en la posición 20 del ranking y se convierte en la única ciudad de Centroamérica que logró entrar en la clasificación.

En total, cuatro ciudades latinoamericanas forman parte del listado: Medellín, Ciudad de México, Lima y San José.

La clasificación busca identificar las ciudades con las escenas culinarias más atractivas del momento. Para construir el ranking, se consultó a miles de habitantes de distintas ciudades del mundo, quienes evaluaron la oferta gastronómica local.

Los participantes calificaron su ciudad en 18 criterios distintos, entre ellos calidad de la comida, precios, diversidad de opciones y características de la experiencia gastronómica, desde ambientes familiares hasta propuestas experimentales.

Además de la opinión del público, el ranking también incorporó el análisis de un panel de expertos gastronómicos, compuesto por editores, críticos culinarios y chefs vinculados a los mercados gastronómicos de Time Out.

La lista final se elaboró combinando las calificaciones de calidad y precio con la evaluación de especialistas. También se aplicó una regla adicional: solo se incluyó la ciudad mejor posicionada de cada país, con el objetivo de reflejar diversidad geográfica.

Lo que destaca el ranking sobre San José

Según la publicación, los restaurantes de San José viven un renacimiento gastronómico que busca recuperar ingredientes locales y recetas tradicionales.

El ranking destaca que varios chefs costarricenses han regresado al país después de trabajar en cocinas internacionales. Ese regreso impulsa proyectos culinarios que reinterpretan recetas tradicionales o rescatan preparaciones que estaban cerca de desaparecer.

También señala el uso creativo de ingredientes locales y la exploración de productos que siempre estuvieron disponibles en Costa Rica, pero que ahora se integran en propuestas gastronómicas más innovadoras.

En términos de precios, San José aparece además como la cuarta ciudad más asequible para comer dentro del ranking. Según la encuesta citada, el 78% de las personas considera que salir a comer en restaurantes es accesible y el 93% afirma que comprar café es barato.

Cuando se preguntó a los habitantes cómo describirían la comida de la ciudad, la palabra más utilizada fue “diversa”.

Las 20 mejores ciudades del mundo para comer