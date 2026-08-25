Sacerdote y vocero de la Basílica de los Ángeles se convierte en actor para llevar al cine un momento histórico

Coronación Pontificia, obra de teatro dirigida por el sacerdote Luis Esteban Fernández, anunció una tercera fecha para el domingo 30 de agosto en la sala de Cinépolis en Paseo Metrópoli.

Lo que comenzó como una iniciativa cultural de alcance reducido terminó agotando dos funciones y sumando una tercera fecha. El conocido sacerdote Luis Esteban Fernández asumió un papel poco habitual fuera de su labor religiosa: se convirtió en actor, director y productor de una obra de teatro que llegará a una sala de cine en Cartago.

Se trata de Coronación Pontificia, una producción que busca contar, desde una mirada artística, uno de los acontecimientos más importantes en la historia religiosa de Costa Rica: la coronación pontificia de Nuestra Señora de los Ángeles.

La propuesta tiene una particularidad. No se presenta en un teatro tradicional. La historia cobra vida dentro de una sala de cine, donde los actores comparten escenario con imágenes y recursos audiovisuales que forman parte activa de la narración.

Fernández, quien además es vicario y vocero de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, escribió y dirige la obra. También forma parte del elenco junto con Beatriz Lucía Pereira y Javier Mendoza.

La historia se remonta a 1926, cuando el país recibió desde el Vaticano la noticia de la coronación pontificia de Nuestra Señora de los Ángeles, ocurrida el 25 de abril de ese año.

La obra plantea un viaje hacia aquella época. Tres actores reciben el encargo de preparar un homenaje escénico para celebrar el acontecimiento. Sin embargo, el proyecto se ve afectado por decisiones personales, dificultades históricas y conflictos entre los integrantes de la compañía.

Así, la producción no se limita a recrear un episodio religioso. También introduce elementos humanos y dramáticos alrededor de los personajes que deben llevar este acontecimiento al escenario.

La respuesta del público hizo que las primeras dos funciones se agotaran. Ante esa respuesta, los responsables anunciaron una tercera y última función, la cual se realizará el domingo 30 de agosto, a las 3 p. m., en la sala 6 de Cinépolis Paseo Metrópoli, en Cartago.

Las entradas para esta nueva función pueden adquirirse mediante el sitio web de Cinépolis.

Como parte de la experiencia, también se realizará un teatro cineforo con el presbítero Mario Zúñiga Solano, especialista en Mariología.