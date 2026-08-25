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Sacerdote y vocero de la Basílica de los Ángeles se convierte en actor para llevar al cine un momento histórico

El cura es conocido por sus apariciones en TV y otros medios

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Por Fiorella Montoya
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Coronación Pontificia, obra de teatro dirigida por el sacerdote Luis Esteban Fernández, anunció una tercera fecha para el domingo 30 de agosto en la sala de Cinépolis en Paseo Metrópoli.
Coronación Pontificia, obra de teatro dirigida por el sacerdote Luis Esteban Fernández, anunció una tercera fecha para el domingo 30 de agosto en la sala de Cinépolis en Paseo Metrópoli. (Suministrada/Suministrada)







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Basílica de Nuestra Señora de los ÁngelesLuis Esteban Fernández
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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