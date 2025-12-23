Sacerdote costarricense tiene inesperada reacción al ganarse un carro en vivo: esto hará con el premio

El padre Eduardo Fallas se volvió tendencia en redes sociales tras exclamar una "mala palabra" al enterarse de que su parroquia había ganado un vehículo Nissan Magnite Advance en un concurso de Radio Fides.

El pasado viernes 19 de diciembre, el sacerdote Eduardo Fallas se volvió tendencia en redes sociales tras ganar un carro para la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, durante un concurso realizado por la emisora Radio Fides y el canal San José TV.

El momento quedó inmortalizado en una transmisión en vivo y se ha robado más de una risa por la singular reacción de Fallas ante la noticia; probablemente, más de uno habría reaccionado igual.

Cuando le anunciaron el resultado, el cura dijo: “¿Qué? ¡A la pu..., ay no! Bendito sea el Señor”, sin poder contener la emoción, ya que la parroquia había ganado el Nissan Magnite Advance que estaban rifando.

“¡Qué vergüenza!, dije una mala palabra de la emoción. Yo en cada número iba diciendo: ‘Señor, que bendiga a Radio Fides’... ¡mentira!, decía que ojalá nos lo pegáramos. Qué alegría para la parroquia”, afirmó después, mientras los asistentes en la transmisión en vivo se reían.

El padre Eduardo Fallas recibió el auto este lunes 22 de diciembre y lo venderá para beneficio de su parroquia. (Radio Fides)

Este lunes 22 de diciembre, la emisora dio a conocer que el sacerdote ya recibió el vehículo.

“Muchas gracias al padre Ronny y a toda la familia de Radio Fides que ha hecho posible que este vehículo llegue a la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados. Hemos colaborado con mucho cariño para el beneficio de la radio. Muchas gracias y que Dios bendiga a quienes colaboran con Radio Fides”, señaló el padre Fallas al recibir el auto, según el comunicado del medio católico.

Además, el cura compartió que venderá el vehículo y destinará lo recaudado para la comunidad parroquial.