Sacerdote costarricense tiene inesperada reacción al ganarse un carro en vivo: esto hará con el premio

El padre Eduardo Fallas recibió el vehículo que ganó la Parroquia de Desamparados en un concurso de Radio Fides

Por Fiorella Montoya
El padre Eduardo Fallas se volvió tendencia en redes sociales tras exclamar una "mala palabra" debido a la emoción al enterarse de que su parroquia había ganado un vehículo Nissan Magnite Advance en un concurso de Radio Fides.
El padre Eduardo Fallas se volvió tendencia en redes sociales tras exclamar una "mala palabra" al enterarse de que su parroquia había ganado un vehículo Nissan Magnite Advance en un concurso de Radio Fides. (Radio Fides/Radio Fides)







