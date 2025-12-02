Sabrina Carpenter estalló contra la Casa Blanca por usar su canción en video de deportaciones: ‘Esto es repugnante’

Sabrina Carpenter rechazó el uso de su canción en un video de deportaciones de la Casa Blanca y calificó el acto como “repugnante”.

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter rechazó de forma contundente el uso de una de sus canciones en un video de la Casa Blanca que muestra imágenes de deportaciones de migrantes.

Carpenter se manifestó este martes mediante su cuenta en la red social X, donde calificó el material como “repugnante y malvado”, y pidió no ser vinculada con “una agenda inhumana”.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

El video incluyó un fragmento de la canción Juno, uno de los temas más conocidos de la intérprete. La pieza alude a una atracción sexual intensa hacia otra persona y, en el clip gubernamental, se escuchó la frase repetitiva “¿Alguna vez ha probado esto? Adiós”, justo mientras se mostraban escenas de detenciones realizadas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta no ha sido la primera ocasión en que una figura pública critica el uso de su música en publicaciones asociadas a políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

En noviembre, la cantante Olivia Rodrigo protestó por el uso de su tema All American Bitch en otro video de ICE que promovía la “autodeportación” mediante la aplicación CBP Home. La publicación advertía sobre las consecuencias de no abandonar el país de forma voluntaria. Horas después de la reacción de Rodrigo, la publicación fue editada y eliminó la música.

La polémica se ha extendido a otros sectores culturales. La editorial canadiense Kids Can Press también reaccionó luego de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, publicara una imagen alterada del libro Franklin the Turtle.

En la ilustración, el personaje infantil aparecía apuntando con una bazuca hacia unas embarcaciones. La editorial solicitó el retiro de la publicación por considerar que contradice los valores del personaje, enfocados en la amabilidad y empatía.

Celebridades también han dejado Estados Unidos por razones políticas

Tras la victoria de Donald Trump, varias figuras de Hollywood optaron por abandonar Estados Unidos. La actriz America Ferrera decidió mudarse con su familia al Reino Unido, en busca de mejores condiciones para sus hijos Sebastián, de seis años, y Lucía, de cuatro. Una fuente cercana afirmó que la artista se encontraba devastada tras la derrota de Kamala Harris, a quien apoyaba durante la campaña.

Aunque Ferrera planea mantener su carrera en Hollywood, su prioridad actual sería la educación y el bienestar de sus hijos, por lo que estableció su residencia en el extranjero.

La actriz Minnie Driver, de 54 años, también tomó la decisión de regresar al Reino Unido, luego de vivir casi 30 años en Los Ángeles. Driver expresó que le sería difícil volver a vivir en un estado con tendencias conservadoras, conocidos como “estados rojos”, que apoyan mayoritariamente al partido republicano.

La británica Sophie Turner, quien se instaló en el Reino Unido tras divorciarse del cantante Joe Jonas, explicó a la revista Harper’s Bazaar que su decisión obedeció a la normalización de la violencia armada en Estados Unidos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.