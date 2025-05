Richard Gere revela condición para grabar secuela de ‘Mujer Bonita’ y no tiene que ver con Julia Roberts

La buena noticia es que Richard Gere está dispuesto a filmar la secuela de una de las películas más exitosas de su carrera: Mujer Bonita (1990), que acaba de cumplir 35 años. La mala es que el actor impone una condición clave para aceptar el proyecto, que no está relacionada con el regreso de Julia Roberts al papel que la catapultó como una de las grandes estrellas de Hollywood. De hecho, Roberts ni siquiera fue mencionada en la entrevista que Gere concedió este fin de semana a la revista estadounidense People.

“Todo se reduce a tener o no un buen guion”, dijo el actor, de forma escueta, durante su aparición en el evento City Harvest Presents The 2025 Gala: Carnaval, la semana pasada. En la cinta, dirigida por el fallecido Garry Marshall (murió en 2016 a los 81 años), Gere interpreta a un ejecutivo que contrata a una trabajadora sexual para que lo acompañe en un viaje de negocios a Los Ángeles, Estados Unidos. Como era de esperarse, ambos terminan enamorándose.

En una eventual continuación, no necesariamente tendría que estar presente aquella “mujer bonita”, pero sería imprescindible una buena justificación en el libreto, tal como deja entrever Gere con su única exigencia. Cabe destacar que, en los últimos años, Julia Roberts ha sido muy selectiva con los proyectos que acepta. Su primer filme en tres años es After the Hunt, cinta que ya la posiciona como una de las posibles nominadas en la próxima temporada de premios.

Mujer Bonita le valió a Roberts la segunda de sus cuatro nominaciones al Óscar. Ganó la estatuilla en 2001 por Erin Brockovich, una mujer audaz.

Richard Gere, protagonista de 'Mujer Bonita', considera factible filmar una secuencia de la aclamada cinta romántica. (AFP/AFP)

A finales del año pasado, Richard Gere –quien hoy tiene 75 años– reflexionó sobre el peso de Mujer Bonita en su carrera, durante una entrevista con el sitio The Hollywood Reporter. “Estoy muy orgulloso de esa película y del proceso creativo que compartimos para hacerla. Y no solo orgulloso, también agradecido, porque esa cinta me permitió hacer muchas otras cosas”.

El actor también admitió que, cuando leyó el guion por primera vez, no creyó que fuera a aceptar el papel. “No había personaje. Leí eso y pensé: ‘Esto no es para mí’”. Pero Marshall le aseguró que podrían construir juntos algo sólido, con la colaboración de Julia Roberts.

“Al final, logramos, ya sabe, encontrar un personaje que tuviera sentido dentro de la estructura y la esencia de esa historia. Que fuera emocionante, encantador, divertido, sexi... Y todos nos queríamos mucho. Había mucha confianza, nos divertimos enormemente y no teníamos ni idea de que iba a convertirse en lo que fue”.

Richard Gere y Julia Roberts volverían a trabajar juntos nueve años después en otra comedia romántica dirigida por Marshall: Novia fugitiva (1999), aunque esta no alcanzó ni de cerca el éxito ni el impacto de Mujer Bonita.

