Richard Gere: el gesto que lo vetó del Óscar durante 20 años

Richard Gere fue vetado del Óscar y de China por hablar del Tibet. Su activismo aún repercute en su carrera en Hollywood.

Richard Gere, actor estadounidense de 76 años, habló por primera vez sobre el veto que le impuso la Academia de Hollywood durante 20 años, luego de hacer una declaración política en plena ceremonia del Óscar de 1993.

Ese año, Gere se desvió del guion establecido y lanzó una crítica directa contra el Gobierno chino. En su discurso, condenó la “terrible cuestión de derechos humanos” en el Tibet y pidió la liberación del pueblo tibetano. El incidente ocurrió mientras presentaba un premio durante la gala. Como respuesta, la Academia lo vetó por dos décadas.

La sanción terminó en 2013, cuando volvió a participar en la ceremonia. Sin embargo, el Gobierno de China aún le prohíbe la entrada al país.

Durante una entrevista con la revista Variety, el actor señaló que nunca tomó el castigo “de forma personal”. Afirmó que no consideró que hubiera “villanos” involucrados y aseguró que su intención no fue dañar a nadie, sino exponer una causa que ha defendido por décadas.

Gere tiene una amistad cercana con el Dalai Lama, líder espiritual del Tibet. Indicó que intenta apegarse a sus enseñanzas y adoptar su visión compasiva del mundo. Según explicó, prefiere combatir la ira, la exclusión y las violaciones a los derechos humanos, sin caer en el odio.

El compromiso del actor con el Tibet no se detuvo tras el veto. En 2008, impulsó un boicot contra los Juegos Olímpicos de Pekín y continuó participando en actividades relacionadas con la causa tibetana.

En 2017, reveló que sus posturas públicas le generaron consecuencias también en Hollywood. Aseguró que su activismo provocó que productores y estudios lo excluyeran de proyectos. Según relató en una entrevista con The Hollywood Reporter, algunas películas no consiguieron financiamiento por su presencia en el elenco, debido a que China las vetaría automáticamente.

Gere explicó que China se convirtió en un mercado clave para la industria del cine y eso genera una autocensura en las grandes producciones. Comentó que conoció casos donde empresarios del entretenimiento vetaron su participación para no perder acceso al público chino.

A pesar de todas las consecuencias, Gere sostiene su compromiso con los derechos humanos y se mantiene como una figura visible del movimiento en defensa del Tibet.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.