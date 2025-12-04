Viva

Richard Gere: el gesto que lo vetó del Óscar durante 20 años

La historia detrás del largo castigo a Richard Gere por un discurso en vivo y cómo su activismo aún impacta su vida personal y profesional

Por O Globo / Brasil / GDA
Richard Gere fue vetado del Óscar y de China por hablar del Tibet. Su activismo aún repercute en su carrera en Hollywood.







