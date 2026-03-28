Ricardo Montaner quedó sorprendido después de su concierto: ‘Costa Rica tiene algo que atrapa’

Ricardo Montaner se presentó en concierto en Costa Rica este viernes 27 de marzo. El espectáculo se realizó en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva.

En una velada romántica, cargada de grandes canciones interpretadas por una de las voces más icónicas de la música latinoamericana, Parque Viva vibró y el público tico quedó más que extasiado gracias al concierto que presentó Ricardo Montaner este viernes 27 de marzo.

Pero no solo los seguidores quedaron más enamorados que nunca; el artista dejó muy claro que él es un afortunado por venir a nuestro país. “¿Qué tiene Costa Rica, me preguntas? Tiene algo que atrapa apenas pisas su suelo que huele a café“, escribió el intérprete de Bésame en una publicación que compartió en su perfil de Facebook pocas horas después de su recital en el Anfiteatro Imperial.

“Anoche recibí, sin duda, más de lo que di. Los amo y ya quiero volver”, continuó el cantante.

Montaner volvió a nuestro país gracias a su gira mundial El último regreso y lo hizo frente a una audiencia que agotó todas las entradas disponibles del recinto. Aquello fue un llenazo, confirmó la productora Golden Live en un comunicado de prensa.

El cantante arribó al escenario pasadas las 7 p. m. vestido con un esmoquin de color negro y camisa blanca. Yo que te amé fue la pieza elegida para dar inicio a un recorrido de éxitos y recuerdos de amores y desamores que se vivió en La Guácima de Alajuela.

Le siguieron temas como Será, ¿A dónde va el amor?, Castillo azul, El poder de tu amor y La cima del cielo.

El repertorio lo continuaron canciones como Volver y un popurrí de clásicos como Solo con un beso, Quisiera y Ojos negros. Al cierre, Montaner aprovechó para darle su voz a Bésame, Me va a extrañar y Tan enamorados.

Vea a continuación algunas de las fotos del espectáculo:

Las canciones de Ricardo Montaner en su concierto en Costa Rica se apreciaron aún más por la alta calidad de los músicos que acompañaron al cantante en escenario. (Steven Alfaro/Cortesía Golden Live)

El Anfiteatro Imperial de Parque Viva se llenó en el concierto de Ricardo Montaner en Costa Rica. (Steven Alfaro/Cortesía Golden Live)

Romántico y muy enamorado de Costa Rica, así se presentó Ricardo Montaner en su concierto del viernes 27 de marzo en suelo tico. (Steven Alfaro/Cortesía Golden Live)

En momentos, Ricardo Montaner se mostró muy divertido y risueño. El artista cantó sus grandes éxitos en Costa Rica con un concierto que llenó Parque Viva. (Steven Alfaro/Cortesía Golden Live)

Acompañado por una maravillosa violinista, Ricardo Montaner entonó sus grandes canciones en el concierto que ofreció en Costa Rica este fin de semana. (Steven Alfaro/Cortesía Golden Live)