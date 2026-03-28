Ricardo Montaner quedó sorprendido después de su concierto: ‘Costa Rica tiene algo que atrapa’

En una velada romántica, cargada de grandes canciones interpretadas por una de las voces más icónicas de la música latinoamericana, Parque Viva vibró y el público tico quedó más que extasiado gracias al concierto que presentó Ricardo Montaner este viernes 27 de marzo.
Pero no solo los seguidores quedaron más enamorados que nunca; el artista dejó muy claro que él es un afortunado por venir a nuestro país. “¿Qué tiene Costa Rica, me preguntas? Tiene algo que atrapa apenas pisas su suelo que huele a café“, escribió el intérprete de Bésame en una publicación que compartió en su perfil de Facebook pocas horas después de su recital en el Anfiteatro Imperial.
“Anoche recibí, sin duda, más de lo que di. Los amo y ya quiero volver”, continuó el cantante.
Montaner volvió a nuestro país gracias a su gira mundial El último regreso y lo hizo frente a una audiencia que agotó todas las entradas disponibles del recinto. Aquello fue un llenazo, confirmó la productora Golden Live en un comunicado de prensa.
El cantante arribó al escenario pasadas las 7 p. m. vestido con un esmoquin de color negro y camisa blanca. Yo que te amé fue la pieza elegida para dar inicio a un recorrido de éxitos y recuerdos de amores y desamores que se vivió en La Guácima de Alajuela.
Le siguieron temas como Será, ¿A dónde va el amor?, Castillo azul, El poder de tu amor y La cima del cielo.
El repertorio lo continuaron canciones como Volver y un popurrí de clásicos como Solo con un beso, Quisiera y Ojos negros. Al cierre, Montaner aprovechó para darle su voz a Bésame, Me va a extrañar y Tan enamorados.
Vea a continuación algunas de las fotos del espectáculo: