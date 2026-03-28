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Ricardo Montaner quedó sorprendido después de su concierto: ‘Costa Rica tiene algo que atrapa’

El artista se presentó la noche del viernes 27 de marzo en el Anfiteatro Imperial del Parque Viva

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Por Jessica Rojas Ch.
Ricardo Montaner concierto Parque Viva marzo 2026
Ricardo Montaner se presentó en concierto en Costa Rica este viernes 27 de marzo. El espectáculo se realizó en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva. (Steven Alfaro/Cortesía Golden Live)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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