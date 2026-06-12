Reportera mexicana sufrió tocamientos de un desconocido en el Mundial 2026 y todo quedó grabado: ‘Es un acosador’

El hombre se acercó por detrás a la reportera mexicana, tras finalizar el primer partido del Mundial 2026.

La reportera mexicana Monserrat Gómez dio cobertura a la inauguración del Mundial 2026 para EXA FM y sus redes sociales, y, mientras vivía su sueño, fue víctima de tocamientos por parte de un desconocido a las afueras del Estadio Azteca.

Tras sufrir dicha situación, que quedó grabada, Gómez alzó la voz. A través de un mensaje en sus redes sociales, la periodista deportiva denunció lo sucedido e hizo un llamado a la conciencia.

“No quiero que esto empañe el gran día que viví, sobre todo porque este 11 de junio de 2026 lo estuve esperando por muchísimos años, y para lograr estar aquí puse mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Pero es inevitable no compartir esto con ustedes, porque desafortunadamente es una realidad que se vive en las calles”, inició el texto.

La reportera mexicana Monserrat Gómez fue víctima de tocamientos por parte de un desconocido durante la cobertura del Mundial 2026

Monserrat Gómez narró que, una vez finalizado el encuentro entre México y Sudáfrica, grababa sobre el resultado del partido. Como se aprecia en la grabación, un hombre con camiseta de México se le acercó por detrás, la tomó de la cintura y pegó su cuerpo contra el de la reportera.

Gómez, con evidente rostro de miedo y disgusto, lo apartó rápidamente. No obstante, el sujeto se marchó como si nada hubiera pasado y ni siquiera ofreció una disculpa.

“Llegó este pseudoaficionado, creyendo que podía tocarme sin mi consentimiento (ustedes lo pueden ver en el video y las fotos). Para él simplemente fue un acto ‘gracioso’, pero para mí fue una falta de respeto como profesional y sobre todo como mujer”, detalló.

“No es posible que en pleno 2026 esto siga sucediendo. Afortunadamente, tengo su cara claramente capturada en video y aquí lo dejo porque, si lo conocen, quiero que sepan que es un acosador”, concluyó.

El caso ya circula en redes sociales y diversos medios internacionales le han hecho eco, causando gran indignación.