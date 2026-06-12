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Reportera mexicana sufrió tocamientos de un desconocido en el Mundial 2026 y todo quedó grabado: ‘Es un acosador’

La comunicadora decidió no quedarse callada y denunció lo sucedido

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Por Juan Pablo Sanabria
Montserrat Gómez, reportera mexicana en el Mundial 2026
El hombre se acercó por detrás a la reportera mexicana, tras finalizar el primer partido del Mundial 2026. (Instagram)







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Mundial 2026Monserrat Gómez
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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