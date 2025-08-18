Rels B y Yan Block en Costa Rica: las emociones, el baile y la alegría dijeron presente en su concierto

El español Rels B conquistó a su público tico durante el concierto que presentó este domingo 17 en Costa Rica.

El 13 aniversario de Jogo tenía que festejarse por todo lo alto, y así fue como se vivió el fin de semana gracias a dos conciertos dedicados a los fans que, fielmente, han acompañado a la ya famosa productora de espectáculos. Uno de los shows fue con Carlos Vives y Fonseca y el otro con Rels B y Yan Block.

El sábado 16, con los artistas colombianos haciendo de las suyas, fue el turno para los que disfrutan más de la música latina, pero el domingo la celebración tuvo tintes urbanos, gracias al espectáculo del español Rels B y el puertorriqueño Yan Block.

El público y los artistas gozaron de una fiesta con todo lo necesario para pasarla bien. Sobre el escenario, el español, quien es uno de los máximos exponentes del género con influencias de R&B, rap, hip hop, dancehall y reguetón, se mostró conmovido por la cantidad de público que lo acompañó en su recital. Afirmó que tenía muchas ganas de cantar en el país.

Por su parte, el boricua, quien se presentó de primero y con una fuerte lluvia acompañándolo, dedicó sus grandes éxitos a sus seguidores.

LEA MÁS: ¿Cuáles conciertos están confirmados para Costa Rica en el 2025?

Como es costumbre en una fiesta de Jogo, los asistentes disfrutaron de espacios para pasarla relajados, para tomarse fotografías y videos con máscaras de Rels B y hasta de cocteles gigantes.

A continuación les presentamos algunas imágenes de cómo estuvo el festejo.

Un grupo de bailarines acompañó al español Rels B durante el concierto que ofreció en Costa Rica este domingo 17 de agosto. El artista, referente del género urbano, afirmó que tenía muchas ganas de cantarles a los ticos. (José Cordero)

El puertorriqueño Yan Block quedó sorprendido por la cantidad de público que lo acompañó durante el concierto que dio en Costa Rica como parte de la celebración del aniversario 13 de Jogo. (José Cordero)

Durante el concierto de Rels B en Costa Rica el público pudo tomarse fotografías con imágenes, máscaras y carteles del artista español. (José Cordero)

Los fans de Rels B llegaron a su concierto muy bien identificados con camisetas alusivas al artista. (José Cordero)

En Pedregal hubo espacios especiales para que el público que asistió al concierto de Rels B se tomaran fotografías e inmortalizaran el momento. (José Cordero)

Rels B y Yan Block convocaron a una audiencia muy joven. (José Cordero)

Previo al concierto de Yan Block y Rels B en Costa Rica, la lluvia sorprendió a los asistentes, quienes buscaron la mejor forma para taparse. (José Cordero)

Los cocteles de tamaño gigante en la fiesta de Jogo atrajeron a muchos clientes. Era la mejor bebida para disfrutar de Rels B y Yan Block. (José Cordero)

El puertorriqueño Yan Block hizo un repaso por sus canciones más conocidas. (José Cordero)

La puesta en escena de Rels B emocionó al público. Ráfagas de fuego, bailarines y el talento del español dominaron en su concierto en Costa Rica. (José Cordero)