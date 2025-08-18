Rels B y Yan Block en Costa Rica: las emociones, el baile y la alegría dijeron presente en su concierto

El 13 aniversario de Jogo tenía que festejarse por todo lo alto, y así fue como se vivió el fin de semana gracias a dos conciertos dedicados a los fans que, fielmente, han acompañado a la ya famosa productora de espectáculos. Uno de los shows fue con Carlos Vives y Fonseca y el otro con Rels B y Yan Block.
El sábado 16, con los artistas colombianos haciendo de las suyas, fue el turno para los que disfrutan más de la música latina, pero el domingo la celebración tuvo tintes urbanos, gracias al espectáculo del español Rels B y el puertorriqueño Yan Block.
El público y los artistas gozaron de una fiesta con todo lo necesario para pasarla bien. Sobre el escenario, el español, quien es uno de los máximos exponentes del género con influencias de R&B, rap, hip hop, dancehally reguetón, se mostró conmovido por la cantidad de público que lo acompañó en su recital. Afirmó que tenía muchas ganas de cantar en el país.
Por su parte, el boricua, quien se presentó de primero y con una fuerte lluvia acompañándolo, dedicó sus grandes éxitos a sus seguidores.
