Regresaron tras 20 años en Estados Unidos y hallaron su casa invadida por inquilinas que no pagaban la renta

Una familia mexicana que volvió a su país después de dos décadas en Estados Unidos se topó con una desagradable sorpresa en su regreso a Tampico, Tamaulipas. Al llegar, descubrieron que su antigua casa estaba ocupada por personas que se negaban a abandonarla, pese a no haber pagado la renta por años. El caso se hizo viral en redes sociales.

El conflicto comenzó tras el retorno de los padres de Daniela, una joven que compartió lo sucedido en TikTok. Hace 20 años, su familia dejó México para buscar mejores oportunidades en Estados Unidos En su ausencia, dejaron su casa a cargo de un familiar con la instrucción de alquilarla.

Durante la primera década, la propiedad fue rentada sin inconvenientes. Luego, ese mismo familiar permitió que una nueva familia, compuesta por madre e hija, se instalara en el inmueble. Según Daniela, las nuevas inquilinas solo pagaron renta durante los primeros meses y después se negaron a desocupar el lugar.

Intentos de desalojo y disputa legal desde Estados Unidos

Durante 10 años, varios miembros de la familia que permanecieron en México intentaron sin éxito recuperar la casa. Las ocupantes no atendían a nadie, evitaban conversaciones y no abrían la puerta. Incluso, cuando los dueños intentaron resolver el problema legalmente desde el extranjero, la situación no avanzó.

En 2025, la familia decidió volver a México y reclamó su propiedad. Irma Guadalupe, madre de Daniela, revisó las escrituras y comprobó que la casa seguía a su nombre y al de su exesposo. Según explicó al medio local La Misiva, las ocupantes acumulaban una deuda de más de $38.000 por concepto de alquiler no pagado.

Ocupantes negaron que la familia fuera dueña del inmueble

A pesar de la documentación, las inquilinas no reconocieron la legitimidad de los dueños. Cuando Irma Guadalupe se presentó en la casa, fue recibida con burlas.

Ante la negativa a dialogar, optó por medidas drásticas: colocó un camión de arena frente a la entrada para forzar el desalojo.

Daniela compartió el momento en redes sociales. En los videos se observa cómo las ocupantes ridiculizaron a su madre y la insultaron. La publicación alcanzó más de 21 millones de vistas, lo que motivó a la joven a contar con más detalle lo ocurrido.

Desalojo ocurrió tras años de ocupación ilegal

El 5 de julio, Irma Guadalupe volvió a presentarse en la casa con una orden de desalojo. Nuevamente, las ocupantes se mostraron hostiles.

Dos días después, varios vecinos se unieron para respaldar a la familia. Colocaron carteles con frases como “no paga renta” y “ya se va Lady Ramona”.

El 7 de julio se ejecutó el desalojo. Un camión de mudanza llegó al sitio y los vecinos celebraron la salida de quienes habían vivido allí sin pagar renta durante 10 años. Transmitieron el momento en vivo y gritaron frases como “sí se pudo” y “desalojadas”.

