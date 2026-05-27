Redes sociales encendieron las alarmas por falsa muerte de legendario músico

Barry Gibb es el último sobreviviente de los fundadores de los Bee Gees.

Las redes sociales se llenaron de rumores sobre la muerte de uno de los artistas más reconocidos de la industria musical del mundo; sin embargo, esta información es falsa y el intérprete está bien de salud, según confirmó el medio especializado TMZ.

Se trata del músico, productor y compositor británico Barry Gibb, último miembro sobreviviente de la legendaria banda Bee Gees. De acuerdo con TMZ, Gibb se convirtió en la más reciente celebridad víctima de una noticia falsa en Internet.

Fuentes familiares fueron contactadas por el medio estadounidense y le confirmaron que Gibb goza de buena salud y está disfrutando de la vida en su casa en Miami.

“Los rumores sobre la supuesta muerte del cantante cobraron fuerza en días recientes después de que una página de Facebook con el título R.I.P. Barry Gibb alcanzara casi un millón de likes”, detalló TMZ.

En la página había un relato detallado, pero falso, que afirmaba que el músico había fallecido ese mismo día.

Gibb es el último miembro fundador vivo de Bee Gees, tras la muerte de sus hermanos: los gemelos Maurice (fallecido en el 2003) y Robin, quien murió en el 2012.

El rumor sobre la supuesta muerte de Barry Gibb se suma al que han protagonizado otras estrellas como Justin Bieber, Morgan Freeman, Tom Hanks, Michael J. Fox y Jon Bon Jovi, agregó TMZ.