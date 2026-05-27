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Redes sociales encendieron las alarmas por falsa muerte de legendario músico

Una página de Facebook anunció el supuesto fallecimiento del artista, quien es una leyenda de la música internacional

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Por Jessica Rojas Ch.
Barry Gibb
Barry Gibb es el último sobreviviente de los fundadores de los Bee Gees. (AFP)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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