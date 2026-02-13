Viva

Recordada modelo y exjugador de Saprissa anuncian embarazo de gemelos: ‘Dos hermosas personitas crecen en mí’

La pareja dio la emotiva noticia con un sentido mensaje en redes sociales

Por Juan Pablo Sanabria
Exmodelo y exjugador del Saprissa y Herediano confirman embarazo
La recordada modelo tica y el exjugador de Saprissa compartieron su felicidad, pues esperan gemelos. (Instagram)







Olman VargasTasha Hines
