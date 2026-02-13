Recordada modelo y exjugador de Saprissa anuncian embarazo de gemelos: ‘Dos hermosas personitas crecen en mí’

La recordada modelo tica y el exjugador de Saprissa compartieron su felicidad, pues esperan gemelos.

La recordada modelo nacional Tasha Hines y Olman Vargas, exfutbolista de clubes como Saprissa, Herediano y Carmelita, anunciaron con emoción que esperan gemelos, los cuales se convertirán en los primeros hijos de la pareja.

Hines, quien ahora es médica estética, dio la noticia a través de una sentida publicación en redes sociales. En el posteo, se ve a los esposos compartiendo su cariño y mostrando fotos de los ultrasonidos.

“Hoy les contamos una noticia que nos tiene el corazón lleno de amor y felicidad. Porque los planes de Dios son perfectos, maravillosos y siempre son en el tiempo de Él”, escribió Tasha.

“Dos hermosas personitas crecen y se forman en mi cuerpo, y solo tenemos palabras de amor y agradecimiento. Vemos la mano de Dios cada día hacer el milagro de la vida ¡Estamos emocionados y agradecidos por este regalo tan divino!”, agregó.

El posteo generó una gran cantidad de reacciones positivas, entre las que destacan comentarios de figuras públicas como Lussania Víquez, Keyla Sánchez, Melissa Durán y Viviana Calderón.

“Qué belleza”, “Amo esta noticia, que Dios los bendiga”, “Muchísimas felicidades, ya estoy para servirte humildemente en lo que sea”, “Bendiciones por montones”, fueron algunos de los mensajes.

Vargas y Hine son pareja desde hace casi 15 años, cuando ella era una de las modelos más reconocidas de la farándula tica y el delantero del cuadro florense. Ambos contrajeron matrimonio en 2022.