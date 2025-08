Reconocidos presentadores humillaron en vivo a joven periodista que debutaba en TV: vea el polémico momento

Era su primer día en televisión. Con nervios, una sonrisa de entusiasmo y el micrófono bien sostenido con sus dos manos, el joven periodista recibió el pase en vivo desde un mercado y al querer saludar a sus compañeros en set, tuvo un desliz que fue condenado con humillación.

Esto le sucedió a Willian Emery durante su debut en el medio paraguayo Unicanal. Al dar el saludo inicial, el nerviosismo le jugó una mala pasada y se refirió a Fernanda Robles, presentadora del programa PY en vivo, como “Fernando”.

No tuvo tiempo de rectificar, cuando Robles y sus compañeros Óscar Lovera y Toto González armaron todo un escándalo. Con especial ahínco, la conductora paraguaya fue quien lanzó los comentarios más punzantes.

“Sácale del aire a ese muchacho. ¡Fuera!. Váyase a su casa otra vez a estudiar periodismo. No estudió ese muchacho para estar al aire. Te vas a ir otra vez a la universidad, mijo”, dijo en tono altanero la reconocida comunicadora.

El debutante, luego de ver con desconcierto lo que sucedía, reconoció su error; lo cual, valió de poco.

González, el otro presentador en el estudio, comenzó a cuestionar cómo llegó al canal, a lo que el joven le explicó que se enteró de la vacante mediante un flyer que circuló en redes sociales y que posteriormente se contactó con el jefe de prensa del canal.

“¿Qué te preguntó en la entrevista, si tenés antecedentes?”, espetó Robles, ante la risa incómoda del joven.

“Me dijo (el jefe de prensa) que quería un cronista que sea jovial, alegre, que no sea malo. Y bueno, le dije: ‘voy a tratar de estar a la altura’”, expresó Willian Emery, quien a pesar de la difícil situación, nunca perdió la compostura.

Miles de personas manifestaron su apoyo hacia el joven periodista Willian Emery, luego de ser humillado en vivo. (TikTok)

Seguidamente, Toto González le preguntó si los seguía (a los tres presentadores) en redes sociales; a lo que Emery respondió con sinceridad que no recordaba si seguía Fernanda.

Esto volvió a generar una fuerte intervención de la conductora, quien dijo :“Hasta hoy vas a estar acá, amigo”, acompañado de un: “No vas a pasar el casting”, de su compañero en set.

Finalmente, terminaron dándole el pase a otro colaborador, a quien Robles también hizo un comentario despectivo.

Luego de esta polémica, ocurrida la mañana del 1.° de agosto, Fernanda Robles publicó un mensaje de disculpa en sus redes sociales, que, por cierto, las configuró como privadas.

“Reconozco que fue un comentario que no estuvo a la altura del respeto que merecen ellos como colegas, el canal y nuestra teleaudiencia. Me equivoqué. En el momento no dimensioné el impacto que podía tener, pero luego entendí que pasé un límite que nunca debí cruzar”, escribió.

“Lamento profundamente haber incomodado a los profesionales a quienes nombré. La confianza en el ámbito laboral es fundamental, y asumo con total responsabilidad las consecuencias de mis palabras”, continúa el texto.

El controversial comportamiento de los presentadores generó una avalancha de críticas en redes sociales y según informó el medio Primicias Ya, de Paraguay, varias marcas rompieron lazos con la conductora.

Por su parte, muchos también optaron por darle apoyo al joven y hacerle llegar sus muestras de cariño.