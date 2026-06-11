Reconocido influencer y locutor sufrió tacha de carro y millonario robo en La Uruca: ‘Que Dios haga justicia’

El reconocido locutor e influencer Danny Álvarez sufrió la tacha de su vehículo y el robo de artículos de gran valor en La Uruca, San José, mientras se encontraba jugando una mejenga con su grupo de amigos.

Con pesar, Álvarez, conocido como El Danny, habló de la difícil situación en sus redes sociales. Según contó, el robo ocurrió este martes 9 de junio, en una noche que era de alegría y terminó siendo un balde de agua fría para él.

El Danny mostró que quienes cometieron el crimen quebraron la ventana trasera de su carro. En este, debido a su trabajo como creador de contenido, había dejado un bolso que contenía una tablet Smasung, una computadora Mac y un celular Samsung.

Aunque afirma que lo material puede recuperarse y lo reconforta saber que no atentaron contra su integridad o la de sus amigos, reconoce su enojo y dice que se arrepiente de ser “cabezón” al portar objetos tan valiosos en su auto.

“Ya me habían dicho muchas veces que no anduviera las cosas en el carro, pero yo por confiado, de pensar que nunca me iba a pasar a mí, no hice caso. Y con este video, aparte de contarles, quiero también darles el consejo de que, en serio, hagan caso cuando les advierten las cosas y nunca dejen las varas de valor en el carro”, comentó.

“Siempre va a haber alguien que quiere hacer el daño y robárselas y ya, simplemente ir a venderlas a algún lado. Toca trabajar más fuerte para volver a comprar todas las varas y seguir metiéndole fuerte a la creación de contenido. Pura vida”, concluyó.

El locutor, asociado con Los 40 Principales (emisora de la que salió hace unos meses), no dio mayores detalles sobre una posible denuncia. Únicamente, agradeció que le informen si se encuentran alguno de los objetos robados. “Que Dios haga justicia”, escribió.