Receta auténtica de paella en casa: el secreto del chef Gerardo Rivera para no fallar

Una guía práctica para cocinar paella auténtica en casa con técnica precisa, arroz como base y caldo concentrado.

¿Desea preparar paella en casa sin errores y con sabor tradicional? El chef mexicano Gerardo Rivera, quien llevó a México al noveno lugar del Bocuse d’Or en 1999 y hoy es chef corporativo de Live Aqua, comparte una receta base y las claves para respetar la técnica original.

La paella es uno de los platillos más representativos de la cocina española. Su base es el arroz cocinado en un recipiente ancho llamado paellera junto con carnes, mariscos o vegetales. La técnica exige proporciones precisas y un método que permita al arroz absorber el caldo y las especias.

¿Cuál es el error más común al hacer paella?

Rivera explicó a El Universal que fuera de España se suele convertir la paella en un platillo dominado por proteínas y no por arroz.

Detalló que la proporción correcta es 80% arroz y 20% guarniciones. Indicó que el error frecuente consiste en sobrecargarla de carne o mariscos y olvidar que el arroz es la base. Señaló que cuando se respeta la materia prima y la técnica el platillo adquiere autenticidad.

Claves para una paella auténtica

El chef afirmó que la autenticidad depende del tipo de arroz, del uso de un caldo concentrado y del respeto a la técnica de cocción.

Indicó que el azafrán y el aceite de oliva son indispensables por su sabor y aroma característicos.

También advirtió sobre fallos comunes en casa. Mencionó el uso de arroz precocido, mover el arroz durante la cocción, saturar la preparación con ingredientes y emplear caldos sin suficiente sabor.

Añadió que la paella valenciana tradicional lleva pollo y conejo. Otras combinaciones pueden llamarse paellas, pero no valencianas.

¿Se puede hacer en cocina doméstica?

Rivera señaló que no se requiere equipo profesional. Explicó que puede prepararse en una cocina casera con utensilios básicos si se respetan las proporciones.

Receta base de paella del chef Gerardo Rivera

Esta preparación rinde para 4 a 6 personas y permite variaciones con mariscos, carne o vegetales.

Ingredientes

500 g de arroz

100 ml de aceite de oliva

2 g de mezcla de especias (azafrán, comino y pimienta)

80 g de salmorreta (jitomate, ajo y perejil)

10 g de sal

2,5 litros de caldo

Opcional: mariscos, pescado, pollo, cerdo o vegetales.

Preparación

Calentar el aceite de oliva en una paellera o sartén amplia. Sofreír la salmorreta. Añadir el arroz y mezclar de forma breve. Incorporar el caldo caliente con las especias. Distribuir los ingredientes elegidos. Cocinar sin mover hasta que el arroz absorba el líquido.

El chef aseguró que con estas cantidades el resultado es favorable. Indicó que puede elaborarse media receta y adaptar los ingredientes según disponibilidad.

Consejos finales para no fallar

Rivera recomendó no remover el arroz durante la cocción para lograr la textura adecuada.

Reiteró que la base debe respetarse aunque se adapten ingredientes.

Subrayó que los elementos indispensables son el arroz correcto, el azafrán, el aceite de oliva y un buen caldo. A partir de ahí pueden agregarse proteínas o vegetales según preferencia.

