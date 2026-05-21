Rebanada del pastel de bodas del príncipe William y Kate Middleton se vende por $2.000 en Reino Unido

El príncipe William y su esposa Kate Middleton, duquesa de Cambridge, se besan en el balcón del Palacio de Buckingham en Londres tras su boda el 29 de abril de 2011.

Una rebanada del pastel de bodas del príncipe William y Kate Middleton salió a la venta en Reino Unido por cerca de £ 1,5 mil (unos $2.000). El pedazo perteneció a una amiga cercana de la princesa de Gales y permaneció conservado durante 15 años.

La subasta se realizará el próximo 28 de mayo en la casa Forum Auctions, en Londres. Según el diario Mirror, la pieza mide cerca de 7,5 cm por 5 cm.

La porción continúa guardada dentro de una lata conmemorativa con la inscripción “William and Catherine, April 29, 2011”. Además del pastel, Juli Kavanagh conservó tarjetas enviadas por la Familia Real británica.

Entre los artículos figura un mensaje escrito en 2017 por Kate Middleton en nombre del príncipe George. En ese momento, el niño tenía cuatro años. La nota agradecía un juguete de dinosaurio T-Rex enviado como regalo de cumpleaños. Según el mensaje, el juguete “hacía guardia” fuera de la habitación del menor.

De acuerdo con Rupert Powell, especialista de la casa de subastas, los objetos relacionados con el matrimonio real británico mantienen el interés de coleccionistas alrededor del mundo. El experto indicó que estos artículos representan un momento importante en la historia moderna de la monarquía británica.

El pastel original de la boda fue elaborado por la pastelera Fiona Cairns. La creación destacó por sus dimensiones. El dulce medía cerca de 90 centímetros de altura, tenía ocho pisos y superaba los 100 kilos.

Rebanada de pastel de boda real vendido en el sitio de la subasta. (ForumAuctions/BNPS)

La decoración incluía flores hechas a mano con pasta de azúcar. El pastel se exhibió en la Picture Gallery del Palacio de Buckingham durante la recepción del matrimonio celebrado en 2011.

En entrevistas anteriores, Fiona Cairns explicó que el proyecto avanzó bajo estrictas medidas de confidencialidad. Según relató, Kate Middleton pidió un pastel elegante y clásico, pero menos alto que los tradicionales pasteles de bodas de la realeza.

Partes del pastel volvieron a servirse en 2018 durante el bautizo del príncipe Louis, siete años después de la boda.

¿Es seguro comer un pastel guardado durante tantos años?

Especialistas afirmaron que no es seguro consumir pasteles de boda almacenados durante muchos años, incluso si permanecen congelados.

En un reportaje de la revista Bon Appétit, el pastelero Ron Ben-Israel y el profesor Chad Pagano, del Institute of Culinary Education, explicaron que factores como la exposición al aire, la manipulación durante fiestas, la humedad y un almacenamiento inadecuado aumentan el riesgo de proliferación de bacterias.

Según los expertos, los tradicionales pasteles de frutas duran más tiempo porque contienen altas concentraciones de alcohol y azúcar. Ambos ingredientes funcionan como conservantes naturales.

Aun así, Ron Ben-Israel recomendó consumir los pasteles congelados en un plazo máximo de un año.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.