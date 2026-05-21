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Rebanada del pastel de bodas del príncipe William y Kate Middleton se vende por $2.000 en Reino Unido

El pedazo del pastel real se conservó en una lata conmemorativa y ahora despierta interés entre coleccionistas

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Por O Globo / Brasil / GDA
El príncipe William y su esposa Kate Middleton, duquesa de Cambridge, se besan en el balcón del Palacio de Buckingham en Londres tras su boda el 29 de abril de 2011. Foto AFP / WPA Pool / John Stillwell.
El príncipe William y su esposa Kate Middleton, duquesa de Cambridge, se besan en el balcón del Palacio de Buckingham en Londres tras su boda el 29 de abril de 2011. (JOHN STILLWELL/AFP)







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