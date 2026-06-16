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‘Realmente triste’: la inesperada realidad de Estados Unidos que vivieron Araya Vlogs y más ticos en el Mundial 2026

El creador de contenido expuso un panorama que lo decepcionó durante la Copa del Mundo

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Por Juan Pablo Sanabria
Araya Vlogs, Julián Valverde y Antuan Fallas
Los influencers costarricenses Araya Vlogs, Julián Valverde y Antuan Fallas en Estados Unidos, participando de un evento de Red Bul previo al Mundial 2026. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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