‘Realmente triste’: la inesperada realidad de Estados Unidos que vivieron Araya Vlogs y más ticos en el Mundial 2026

Los influencers costarricenses Araya Vlogs, Julián Valverde y Antuan Fallas en Estados Unidos, participando de un evento de Red Bul previo al Mundial 2026.

Araya Vlogs, junto a sus colegas costarricenses Julián Valverde y Antuan Fallas, están en Estados Unidos desde hace algunas semanas. Se encuentran en ese país para vivir la fiesta del Mundial 2026 y crear contenido para sus redes sociales.

No obstante, la magia de la cita mundialista, esa con la que millones de futboleros en todo el mundo sueñan experimentar, no ha sido color de rosa para los ticos. Sin ir más lejos, recientemente los tres influencers se llevaron una decepción durante uno de los partidos.

Los costarricenses visitaron un Fan Fest Miami para observar uno de los encuentros de la Copa del Mundo. Sin embargo, aunque se notaba una considerable aglomeración, el fervor por el balompié fue el gran ausente, como lo señaló el influencer Fallas en un video.

“Me tiene realmente triste este Fan Fest. No quiero hablar de Estados Unidos en general, pero en Miami es algo triste. Aquí la gente está muerta; hubiera preferido un Fan Fest en San José”, lamentó.

“En términos de infraestructura, obviamente, todo se ve increíble; es Miami. Pero la gente... tiene más sabor una papa sin sal”.

En el clip, Antuan mostró a Valverde sentado en una zona verde y, al igual que él, decepcionado de la carencia de pasión. “Es lo mejor, qué ambiente más bueno”, gritó Julián de forma sarcástica ante una multitud enmudecida.

Luego, enfocó a Araya, quien ratificó las afirmaciones. Con humor, el popular youtuber indicó que hasta el narrador del partido que se mostraba en una gran pantalla estaba aburrido, pues hacía muy pocas intervenciones sobre el accionar del juego.

El video, que ya acumula más de 160.000 reproducciones, fue ampliamente comentado. En su mayoría, los usuarios indicaron haber tenido experiencias similares en suelo estadounidense y hasta aprovecharon para lanzar bromas.

“Lleven el Mundial a México, ahí está el ambiente mundialista”, “Tiene más sabor un boli de agua”, “Si así estaba en Miami, imagínese el resto del país; ni sabían qué era el Mundial”, “Tuvo más sabor el desfile de boyeros en mi pueblito”, “He ido a velorios más animados”, “Yo estuve ahí y eso estaba muerto; ni se diga cuando la pantalla se quedaba sin audio”, fueron algunos de los comentarios.