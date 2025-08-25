Rata Blanca en Costa Rica: todo lo que debe de saber del concierto de los argentinos

Rata Blanca tocará en concierto en Costa Rica por cuarta ocasión. Los argentinos vienen al país en el marco de una celebración muy especial.

La legendaria banda Rata Blanca regresa en concierto en Costa Rica. Los argentinos vienen al país en el marco de la celebración del 35 aniversario de Magos, espadas y rosas, uno de sus más emblemáticas producciones de estudio.

El espectáculo será el domingo 2 de noviembre en Pepper’s Club, en Curridabat, confirmó la productora del show en un comunicado de prensa. De acuerdo con la organización, este será el cuarto recital de los sudamericanos en suelo tico.

“Magos, espadas y rosas se convirtió rápidamente en un fenómeno en América Latina. Temas como La leyenda del hada y el mago, Mujer amante y El camino del sol, trascendieron generaciones, logrando que Rata Blanca se consolidara como una de las bandas más influyentes del metal en español”, reza el comunicado de producción.

LEA MÁS: Rata Blanca abrazó a Costa Rica con fino rock and roll

Las entradas para el concierto están a la venta en el sitio tickt.live. Los precios y localidades son:

General: $65.

VIP: $80.

Balcón: $100.

A estos montos se les debe sumar el cargo por servicio de $12.50.