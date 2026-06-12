Rapero e hijo de icónico músico nacional lucha por su vida tras ser víctima de violento ataque armado

El rapero Jason Vargas, hijo de un icónico músico nacional, se encuentra hospitalizado y luchando por su vida, luego de sufrir la noche de este jueves 11 de junio un ataque a balazos.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a las 11:34 p. m. recibieron el reporte del suceso ocurrido en Alajuelita. Según el informe, unos gatilleros dispararon en varias ocasiones contra Vargas, de 43 años.

“Vargas se encontraba sentado cerca de un local comercial cuando aparentemente fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes por razones que se desconocen le dispararon en reiteradas ocasiones en varias partes del cuerpo”, informó el OIJ.

“En el lugar se encontraron 33 indicios balísticos. Los sospechosos se dieron a la fuga y el herido fue trasladado por personal de Cruz Roja al Hospital San Juan de Dios", agregó.

El caso sigue en investigación y el artista josefino continúa internado. De acuerdo con publicaciones en el Facebook de su hermano, el reconocido rapero Christian Pika Vargas, Jason recibió 17 impactos de bala y uno de estos entró por su cabeza. “Está delicado pero con vida”, afirmó.

Desde principios de este siglo, Jason Vargas se dio a conocer en el rap josefino junto a su hermano Pika. Ambos son miembros de un linaje de artistas, pues son hijos de Eduardo Vargas, fundador de la icónica banda Los Vargas Brothers.

En los últimos años, a través de canciones y videos, compartió su testimonio tras una dura y larga batalla contra las adicciones que, incluso, lo llevó a vivir en situación de calle.