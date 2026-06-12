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Rapero e hijo de icónico músico nacional lucha por su vida tras ser víctima de violento ataque armado

El artista, de 43 años, estaba frente a un local comercial, según informó el Organismo de Investigación Judicial

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Por Juan Pablo Sanabria
Jason Vargas
El rapero Jason Vargas, de 43 años, recibió múltiples impactos de bala en Alajuelita. (Facebook)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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