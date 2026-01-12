Ranking mundial revela las 50 mejores series de la historia según crítica y audiencia

Breaking Bad lidera un ranking global que reúne 50 series históricas valoradas por la crítica y el público en plataformas especializadas.

Un ranking mundial basado en el promedio de calificaciones de once plataformas especializadas reveló cuáles son las 50 mejores series de todos los tiempos.

El estudio utilizó datos de sitios como IMDb, Rotten Tomatoes, JustWatch y FilmAffinity, entre otros, y ordenó las producciones según la valoración conjunta de la crítica y el público.

El análisis incluyó series de distintas épocas y estilos. Aparecen producciones recientes, varias de ellas originales de Netflix, junto con títulos de culto que mantuvieron su prestigio con el paso de los años y conservaron una base sólida de seguidores a nivel global.

Las cinco series mejor valoradas del ranking global

Breaking Bad

Relata la transformación de un profesor de química en un poderoso productor de metanfetamina. La serie destacó por su guion, actuaciones y evolución psicológica de los personajes.

Breaking Bad lideró el listado general. La serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul alcanzó una calificación promedio de 9,32 sobre 10.

La crítica especializada y la audiencia coincidieron en su alto nivel narrativo. El guion, las actuaciones y la evolución de los personajes la ubicaron como un punto de referencia en la televisión contemporánea.

Game of Thrones

Adaptación de la saga de George R. R. Martin. Presentó luchas de poder entre casas nobles en un mundo fantástico, con alto despliegue visual y una narrativa compleja. (HBO)

Game of Thrones ocupó el segundo lugar con un promedio de 8,85 puntos. A pesar de las opiniones divididas sobre su desenlace, la serie mantuvo una valoración elevada.

Su impacto visual y narrativo, así como el universo creado por George R. R. Martin y adaptado por HBO, sostuvieron su vigencia entre los seguidores.

Chernobyl

Miniserie que recreó el desastre nuclear de 1986 en la Unión Soviética. Mostró las consecuencias humanas y políticas del accidente con rigor histórico y tono dramático.

Chernobyl se posicionó en el tercer puesto. La miniserie estrenada en 2019 obtuvo un promedio de 8,60 puntos. La recreación de la catástrofe nuclear en la Unión Soviética destacó por su enfoque crudo y su rigor histórico, factores que impulsaron su reconocimiento internacional.

The Sopranos

Siguió la vida de un jefe mafioso de Nueva Jersey que asistió a terapia. Exploró su doble rol familiar y criminal, así como conflictos personales y de poder interno.

The Sopranos alcanzó el cuarto lugar con una puntuación de 8,50. La producción relató la vida de Tony Soprano, un jefe de la mafia de Nueva Jersey que inició terapia tras sufrir ataques de pánico.

La serie exploró su doble rol como líder criminal y padre de familia, así como sus conflictos personales y las tensiones internas de la organización.

Band of Brothers

Band of Brothers cerró el Top 5 con un promedio de 8,48 puntos. La miniserie narró la historia de los soldados de la Easy Company durante la Segunda Guerra Mundial.

El relato abarcó desde el entrenamiento en 1942 hasta la caída de la Alemania nazi en 1945. Uno de los episodios más recordados fue el salto en paracaídas sobre Normandía el 6 de junio de 1944.

Las 50 series más destacadas según el ranking

Además del Top 5, el estudio reunió 50 títulos considerados entre los más aclamados de la historia de la televisión. El listado incluyó clásicos populares como Friends y producciones más recientes como Stranger Things, Sherlock y Peaky Blinders.

Listado completo de las 50 mejores series:

Breaking Bad – 9,32 Game of Thrones – 8,85 Chernobyl – 8,60 The Sopranos – 8,50 Band of Brothers – 8,48 The Wire – 8,47 Better Call Saul – 8,41 Stranger Things – 8,37 Sherlock – 8,32 Peaky Blinders – 8,22 The Twilight Zone (1959) – 8,15 Fleabag – 8,11 Fargo – 8,10 House – 8,08 Friends – 8,07 Dark – 8,05 The Office (US) – 8,05 Succession – 8,05 Battlestar Galactica (2004) – 8,04 Freaks and Geeks – 8,03 Mad Men – 8,02 Narcos – 8,02 Mindhunter – 8,01 Mr. Robot – 8,00 Black Mirror – 8,00 Heartstopper – 7,99 Severance – 7,98 It’s Always Sunny in Philadelphia – 7,98 The Boys – 7,95 Seinfeld – 7,94 Peep Show – 7,94 The Last of Us – 7,94 When They See Us – 7,93 The Mandalorian – 7,92 Lost – 7,91 Line of Duty – 7,91 Deadwood – 7,90 Mare of Easttown – 7,90 Hannibal – 7,89 The Bear – 7,89 Boardwalk Empire – 7,89 Atlanta – 7,89 Vikings – 7,89 Twin Peaks – 7,89 The Shield – 7,88 Happy Valley – 7,88 True Detective – 7,88 The Haunting of Hill House – 7,87 The Americans – 7,87 Justified – 7,86

