Ranking mundial revela las 50 mejores series de la historia según crítica y audiencia

Un ranking mundial basado en el promedio de calificaciones de once plataformas especializadas reveló cuáles son las 50 mejores series de todos los tiempos.
El estudio utilizó datos de sitios como IMDb, Rotten Tomatoes, JustWatch y FilmAffinity, entre otros, y ordenó las producciones según la valoración conjunta de la crítica y el público.
El análisis incluyó series de distintas épocas y estilos. Aparecen producciones recientes, varias de ellas originales de Netflix, junto con títulos de culto que mantuvieron su prestigio con el paso de los años y conservaron una base sólida de seguidores a nivel global.
Las cinco series mejor valoradas del ranking global
- Breaking Bad
Breaking Bad lideró el listado general. La serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul alcanzó una calificación promedio de 9,32 sobre 10.
La crítica especializada y la audiencia coincidieron en su alto nivel narrativo. El guion, las actuaciones y la evolución de los personajes la ubicaron como un punto de referencia en la televisión contemporánea.
- Game of Thrones
Game of Thrones ocupó el segundo lugar con un promedio de 8,85 puntos. A pesar de las opiniones divididas sobre su desenlace, la serie mantuvo una valoración elevada.
Su impacto visual y narrativo, así como el universo creado por George R. R. Martin y adaptado por HBO, sostuvieron su vigencia entre los seguidores.
- Chernobyl
Chernobyl se posicionó en el tercer puesto. La miniserie estrenada en 2019 obtuvo un promedio de 8,60 puntos. La recreación de la catástrofe nuclear en la Unión Soviética destacó por su enfoque crudo y su rigor histórico, factores que impulsaron su reconocimiento internacional.
- The Sopranos
The Sopranos alcanzó el cuarto lugar con una puntuación de 8,50. La producción relató la vida de Tony Soprano, un jefe de la mafia de Nueva Jersey que inició terapia tras sufrir ataques de pánico.
La serie exploró su doble rol como líder criminal y padre de familia, así como sus conflictos personales y las tensiones internas de la organización.
- Band of Brothers
Band of Brothers cerró el Top 5 con un promedio de 8,48 puntos. La miniserie narró la historia de los soldados de la Easy Company durante la Segunda Guerra Mundial.
El relato abarcó desde el entrenamiento en 1942 hasta la caída de la Alemania nazi en 1945. Uno de los episodios más recordados fue el salto en paracaídas sobre Normandía el 6 de junio de 1944.
Las 50 series más destacadas según el ranking
Además del Top 5, el estudio reunió 50 títulos considerados entre los más aclamados de la historia de la televisión. El listado incluyó clásicos populares como Friends y producciones más recientes como Stranger Things, Sherlock y Peaky Blinders.
Listado completo de las 50 mejores series:
- Breaking Bad – 9,32
- Game of Thrones – 8,85
- Chernobyl – 8,60
- The Sopranos – 8,50
- Band of Brothers – 8,48
- The Wire – 8,47
- Better Call Saul – 8,41
- Stranger Things – 8,37
- Sherlock – 8,32
- Peaky Blinders – 8,22
- The Twilight Zone (1959) – 8,15
- Fleabag – 8,11
- Fargo – 8,10
- House – 8,08
- Friends – 8,07
- Dark – 8,05
- The Office (US) – 8,05
- Succession – 8,05
- Battlestar Galactica (2004) – 8,04
- Freaks and Geeks – 8,03
- Mad Men – 8,02
- Narcos – 8,02
- Mindhunter – 8,01
- Mr. Robot – 8,00
- Black Mirror – 8,00
- Heartstopper – 7,99
- Severance – 7,98
- It’s Always Sunny in Philadelphia – 7,98
- The Boys – 7,95
- Seinfeld – 7,94
- Peep Show – 7,94
- The Last of Us – 7,94
- When They See Us – 7,93
- The Mandalorian – 7,92
- Lost – 7,91
- Line of Duty – 7,91
- Deadwood – 7,90
- Mare of Easttown – 7,90
- Hannibal – 7,89
- The Bear – 7,89
- Boardwalk Empire – 7,89
- Atlanta – 7,89
- Vikings – 7,89
- Twin Peaks – 7,89
- The Shield – 7,88
- Happy Valley – 7,88
- True Detective – 7,88
- The Haunting of Hill House – 7,87
- The Americans – 7,87
- Justified – 7,86
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.