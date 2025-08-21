Quinta temporada de ‘Emily in Paris’ ya tiene fecha de estreno: esto es lo que debe saber

“Luces, cámara, amor”. Con esta breve pero significativa frase, la actriz Lily Collins, protagonista de Emily in Paris, anunció el 7 de mayo que la quinta temporada de la serie estaba en producción. Ahora, casi tres meses y medio después, ya se conoce la fecha de estreno.

La quinta temporada de Emily in Paris llegará el 18 de diciembre de 2025 a través de Netflix, disponible a nivel mundial. Para acceder a los nuevos episodios será necesario contar con una suscripción activa en la plataforma de streaming. Esta entrega estará compuesta por 10 capítulos.

Las grabaciones comenzaron en Roma, aunque la producción se desarrollará tanto en la capital italiana como en París.

La temporada 5 de 'Emily in Paris' llegará el jueves 18 de diciembre de 2025 a través de Netflix. (STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX/STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX)

¿De qué tratará la quinta temporada de Emily in Paris?

En esta nueva entrega, Emily asume la dirección de la Agencia Grateau en Roma. Según la sinopsis oficial: “Ella se enfrenta a retos profesionales y románticos mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad. Pero justo cuando todo encaja, una idea de trabajo fracasa, y las consecuencias se convierten en desamor y reveses profesionales.”

Ante este escenario, la protagonista intentará encontrar estabilidad aferrándose a su estilo de vida francés, “hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas. Al afrontar los conflictos con honestidad, Emily emerge con conexiones más profundas, una claridad renovada y la disposición a abrazar nuevas posibilidades”.

Elenco confirmado para la temporada 5

Además de Lily Collins en el papel principal, el reparto incluye a:

Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau

Ashley Park como Mindy Chen

Lucas Bravo como Gabriel

Samuel Arnold como Julien

Bruno Gouery como Luc

William Abadie como Antoine Lambert

Lucien Laviscount como Alfie

Eugenio Franceschini como Marcello

Thalia Besson como Genevieve

Paul Forman como Nico

Arnaud Binard como Laurent G

Minnie Driver como Princesa Jane

Bryan Greenberg como Jake

Michèle Laroque como Yvette

¿Qué ocurrió en la temporada anterior?

En la cuarta temporada, Emily inició un romance con Marcello, un atractivo heredero de la moda italiana. Poco después se mudó a un apartamento en Roma, donde se abriría una sucursal de la Agencia Grateau.

Sobre esta trama, el creador y productor Darren Star explicó: “Marcello es una aventura completamente nueva que deseamos para Emily porque, en definitiva, queremos que pueda tener un mejor equilibrio entre su trabajo y su vida personal.”

Sin embargo, no todo será sencillo: Gabriel, decidido a recuperar a la mujer que ama, no se dará por vencido. ¿Podrá lograr que Emily regrese a París con él o se quedará junto a Marcello en Roma?

Lily Collins, protagonista de 'Emily in Paris', anunció el pasado 7 de mayo de 2025 que la quinta temporada de la serie había entrado en etapa de producción. (Instagram /Instagram)

