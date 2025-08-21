Viva

Quinta temporada de ‘Emily in Paris’ ya tiene fecha de estreno: esto es lo que debe saber

En esta nueva entrega, Emily asume la dirección de la Agencia Grateau en Roma

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA y Fátima Jiménez

“Luces, cámara, amor”. Con esta breve pero significativa frase, la actriz Lily Collins, protagonista de Emily in Paris, anunció el 7 de mayo que la quinta temporada de la serie estaba en producción. Ahora, casi tres meses y medio después, ya se conoce la fecha de estreno.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Emily in ParisNetflix
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.