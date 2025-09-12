¿Quiere ir gratis al ‘Oktoberfest’? ‘La Nación’ le regala entradas

En el 'Oktoberfest' se presentarán más de 150 estilos de cerveza. Esta es la fiesta de tradición alemana más esperada de Costa Rica.

Estamos a las puertas del Oktoberfest Costa Rica y La Nación se suma a la celebración de esta tradicional fiesta con entradas gratis para sus lectores.

Este 2025 se celebra la 12.ª edición de la actividad que se realizará en dos fechas y locaciones distintas: del 3 al 5 de octubre en el Centro de eventos Pedregal y el 11 de octubre en el nuevo Oktoberfest Village, en Nebula Center.

“El Oktoberfest Costa Rica 2025 no es solo una edición más: es la más grande que hemos hecho hasta ahora. Estamos creciendo con más zonas, más actividades y nuevas experiencias para todos los públicos”, aseguró Pablo Formal, organizador del evento, en un comunicado de prensa.

Además de la cerveza alemana, que es la gran protagonista del evento, habrá platillos de comida tradicional y se realizará el certamen Chica Oktober.

Las entradas para ambas fechas ya están disponibles en el sitio oktobercr.com.

Entradas gratis para el Oktoberfest

La Nación regalará entradas gratis para el Oktoberfest.

Participar es muy fácil, solo debe llenar el formulario disponible en este enlace: https://bit.ly/4nmu5b4 y completar los pasos que se solicitan.

El sorteo se realizará el 25 de setiembre.