¿Quién será el nuevo James Bond? Estos son los actores que suenan fuerte para el papel

Amazon tomó el control de James Bond tras la salida de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, quienes manejaron la franquicia durante décadas. Jeff Bezos, con la compra de MGM en 2021 por $8.500 millones, aseguró un catálogo con 4.000 películas, incluidas las 25 del agente 007.

En la última gala de los premios Óscar, Hollywood rindió homenaje a la historia musical de la saga. El tributo también marcó la despedida de Broccoli y Wilson, quienes dieron un paso al costado tras recibir un Óscar honorario. Con su salida, Amazon tomó el control absoluto del personaje.

El futuro de Bond es incierto. Bezos busca expandir la franquicia más allá del cine con series, videojuegos y hasta la posibilidad de un casino online. Sin embargo, los fans temen que la ambición de Amazon transforme la saga en un multiverso al estilo Marvel.

La gran incógnita sigue siendo quién interpretará a James Bond y quién dirigirá la película número 26. Christopher Nolan es el principal candidato, pero su agenda retrasaría el proyecto hasta 2026. Otros posibles directores incluyen a Christopher McQuarrie y Danny Boyle.

Daniel Craig interpretó a James Bond en cinco películas, desde 'Casino Royale' (2006) hasta 'No Time to Die' (2021), convirtiéndose en el actor que más tiempo ha mantenido el papel, con 15 años en total. (X @007/Imágenes oficiales de James Bond en Twitter @007)

La relación entre Amazon y los herederos del 007 se deterioró con el tiempo. Broccoli y Wilson rechazaban los planes de expansión, mientras Bezos insistía en ampliar la presencia de Bond. La tensión llegó a un punto de no retorno cuando Broccoli llamó “malditos idiotas” a los ejecutivos de Amazon.

Bezos puso sobre la mesa $1.000 millones para cerrar el acuerdo. Wilson, de 83 años, quería retirarse del cine, lo que facilitó la ruptura. Broccoli, al quedar sola, decidió también alejarse de la saga.

Ahora, Hollywood sigue atento a los próximos movimientos de Bezos. Amazon no ha anunciado cambios drásticos en la franquicia, pero el futuro de Bond está en sus manos.

¿Y el próximo James Bond quién será?

La búsqueda del próximo James Bond tomó fuerza luego de que Jeff Bezos, tras asumir el control creativo de la franquicia, publicara en X una encuesta para que el público eligiera al sétimo actor en interpretar al agente 007. El ganador fue Henry Cavill, quien en 2005, con 22 años, compitió en la audición que finalmente ganó Daniel Craig.

La especulación sobre el nuevo James Bond incluye una lista variada de candidatos. Algunos apuestan por el primer actor de origen afrodescendiente en el papel, con opciones como Aaron Pierre (Rebel Ridge), Regé-Jean Page (Bridgerton) y Damson Idris (Snowfall, coprotagonista con Brad Pitt en la próxima película de Fórmula 1). Idris Elba sigue siendo una opción popular, pero su edad, 52 años, podría ser un impedimento. Pierce Brosnan, por ejemplo, dejó el personaje a los 49 años tras protagonizar cuatro películas, la última en 2003 (Otro día para morir).

Taylor-Johnson, Henry Cavill y Regé-Jean Page suenan para protagonizar al próximo agente 007. (Archivo/Instagram Taylor-Johnson, Henry Cavill y Regé-Jean Page )

Otras opciones tradicionales incluyen actores británicos con la elegancia y presencia que caracterizan al personaje. Entre ellos, Jonathan Bailey, Richard Madden, Joseph Quinn, Callum Turner y Charles Melton. También han surgido apuestas más innovadoras, como Riz Ahmed y Henry Golding, actores con raíces en el universo asiático, donde el Reino Unido mantiene influencia.

Entre los nombres que resuenan se encuentran Aaron Taylor-Johnson y Josh O’Connor. El diario The Sun llegó a proclamar a Taylor-Johnson como el próximo James Bond, aunque la información nunca se confirmó. Por su parte, The Hollywood Reporter destacó a O’Connor, conocido por interpretar al príncipe Carlos en The Crown, como una opción viable para el 007 en los últimos meses de 2024.

Aunque en su momento ambos rumores fueron desmentidos, la llegada de Amazon a la franquicia podría cambiar el panorama. George Lazenby y Pierce Brosnan, dos exintérpretes de Bond, respaldaron a Taylor-Johnson como una excelente elección. Sin embargo, la historia de la saga sugiere que la decisión final podría sorprender con un candidato inesperado.