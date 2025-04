¿Quién es Shakibecca? La imitadora de Shakira que está dando de que hablar

La venezolana Rebecca Maiellano, conocida como Shakibecca, es la imitadora más famosa de Shakira a nivel internacional. En marzo cumplió un sueño al acompañar a la cantante colombiana en la Caminata de la Loba, un segmento de su multitudinario tour Las mujeres ya no lloran.

En el programa Despierta América, Shakibecca contó que Shakira la recibió personalmente y le pidió que realizara la caminata junto a ella. Sin embargo, conseguir esta oportunidad no fue fácil, la intérprete participó en numerosos concursos hasta que finalmente logró el espacio.

Shakibecca

Rebecca, quien imita a Shakira desde sus 14 años, explicó que si bien le permitieron acompañarla al escenario, había una serie de condiciones que debía respetar, entre esas utilizar la reconocida chaqueta de color metálico y los lentes, al igual que todos los otros participantes.

Además de esto, le dijeron que tenía que taparse el cabello y que debía posicionarse detrás y al costado de la cantante, situación que la desilusionó, pues su sueño siempre fue caminar de la mano con su ídolo.

Al parecer, Shakibecca no habría seguido las normas impuestas por el equipo de Shakira, ya que en el video se le ve caminando junto a la cantante y saludando a los fans como si fueran suyos. Esta situación molestó a la comunidad digital, quienes la acusan de querer ser el centro de atención, luego de que una persona del público grabara el momento y lo compartiera en la plataforma.

Lo anterior no la detuvo de participar también en el Meet and Greet, donde fue de las pocas afortunadas en conseguir una foto con Shakira, sumando así una más en su colección. Esto lo hizo público en su perfil de Instagram, donde cerró co esta frase: “Mi alma agradecida con la tuya, mi noble Shaki…”.