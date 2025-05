¿Quién es el prometido de Lady Gaga? Conozca al empresario que colabora en su música

Michael Polansky, prometido de Lady Gaga desde abril de 2024, la acompañó a Río de Janeiro para su megaconcierto en la playa de Copacabana. El empresario estadounidense, de 46 años, ha demostrado en múltiples ocasiones su amor por la cantante y también ha colaborado con ella en su faceta artística: su nombre figura en los créditos de varias canciones del nuevo álbum Mayhem, como Vanish into you, How bad do u want me y The beast.

