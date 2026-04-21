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Querido personaje de la TV tica, en medio de duro momento, vuelve a donde fue menospreciado: ‘Me sentí muy acuerpado’

Todo el país lo reconoce por su huella en la televisión nacional y, ahora, con una carrera más que consolidada, emprende un reto que lo tiene entusiasmado

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Por Juan Pablo Sanabria

Una de las figuras más queridas de la TV y el cine de Costa Rica, con 30 años de carrera a sus espaldas, un récord fílmico histórico y en medio del momento personal más difícil de su vida, eligió emprender un regreso que resulta de todo menos cómodo.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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