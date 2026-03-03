Querido periodista de Teletica compartió emotivo recuerdo e hizo una reflexión con la que muchos se sentirán identificados

Juan Carlos Zumbado recordó su época de los 20's y afirmó que la vida cambia.

El periodista de Teletica, Juan Carlos Zumbado, sacó del baúl de los recuerdos una fotografía que lo llevó a hacer una fuerte reflexión con la que más de una persona, sobre todo después de los 30 años, se podría sentir identificada.

Zumbado, conductor de Más que noticias, mostró una fotografía de su cena de graduación donde aparece con un traje azul. “Qué vergüenza, ver el pelillo todo flaquillo como siempre”, dijo.

Además, entre sus reliquias, encontró su título de graduación del año 2008 y fotografías junto a sus amigos de aquel momento, algunos que confesó siguen en su vida y otros ya no. Esa situación lo llevó a una fuerte reflexión.

“Después de los 25 años comenzamos a perder amigos. ¿Les ha pasado? Claro, conforme pasan los años el círculo se hace más pequeño, pero más valioso. ¿No creen?”, afirmó el periodista.

Incluso dio a conocer datos sobre esa situación, relacionados a que es a partir de esa edad, los 25 años, en que el círculo de amigos se reduce debido a “mudanzas, relaciones más estables e hijos”.

Además, contó que uno de los estudios decía que uno puede tener cinco amigos fijos y envió a sus amigos a hacer cálculos sobre quiénes son sus personas especiales.