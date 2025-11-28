Viva

Quentin Tarantino acusa a ‘Los Juegos del Hambre’ de plagio y defiende otro filme como uno de los mejores del siglo

El director de ‘Kill Bill’ incluyó ‘Battle Royale’ en su lista de favoritos del siglo XXI y criticó a la multimillonaria saga protagonizada por Jennifer Lawrence

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El director Quentin Tarantino acusó a ‘Los Juegos del Hambre’ de copiar a ‘Battle Royale’ y destacó a esta última como una obra maestra del siglo XXI.
El director Quentin Tarantino acusó a ‘Los Juegos del Hambre’ de copiar a ‘Battle Royale’ y destacó a esta última como una obra maestra del siglo XXI. (AFP/Divulgación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGQuentin Tarantino
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.