Viva

¿Qué significa ‘Hakuna Matata’? La expresión africana que Disney convirtió en fenómeno mundial

La famosa expresión usada por Timón y Pumba nació décadas antes de la película y hoy genera debates culturales y legales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
“Hakuna Matata” pasó de ser una frase cotidiana en África oriental a convertirse en un símbolo global tras el éxito de Disney.
“Hakuna Matata” pasó de ser una frase cotidiana en África oriental a convertirse en un símbolo global tras el éxito de Disney. (Disney Plus/Disney Plus)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGHakuna MatataDisneyEl Rey LeónTimónPumba
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.