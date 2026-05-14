¿Qué significa ‘Hakuna Matata’? La expresión africana que Disney convirtió en fenómeno mundial

“Hakuna Matata” pasó de ser una frase cotidiana en África oriental a convertirse en un símbolo global tras el éxito de Disney.

Mucho antes de aparecer en una de las canciones más reconocidas de Disney, “Hakuna Matata” ya formaba parte del lenguaje cotidiano en varios países del este de África. La expresión en suajili significa literalmente “sin problemas” o “no hay preocupaciones”.

La frase se utiliza como una forma de transmitir calma frente a las dificultades diarias. Su uso es común en países como Kenia, Tanzania y Uganda, donde el suajili funciona como idioma de integración cultural y comercial.

La expresión está compuesta por dos palabras. “Hakuna” hace referencia a la ausencia o inexistencia. “Matata” se relaciona con problemas, dificultades o preocupaciones.

El término alcanzó proyección internacional en 1994 gracias a la película El Rey León. En la historia, Timón y Pumba enseñan a Simba una filosofía de vida basada en la tranquilidad y la despreocupación. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la producción animada.

Sin embargo, “Hakuna Matata” ya tenía presencia en la música africana antes del lanzamiento de Disney. El grupo Them Mushrooms utilizó la expresión en una canción publicada durante la década de 1980. El tema alcanzó popularidad en Kenia y años después llamó la atención de la industria cultural estadounidense.

La expansión mundial de la frase también provocó controversias. Disney registró “Hakuna Matata” como marca en Estados Unidos para productos y artículos relacionados con la película.

Activistas e intelectuales africanos cuestionaron esa decisión. Según sus críticas, la comercialización de una expresión tradicional convierte un patrimonio cultural colectivo en propiedad privada.

El debate tomó fuerza en redes sociales durante los últimos años. Diversos sectores pidieron que expresiones de uso histórico y popular no queden bajo control de grandes corporaciones internacionales.

Entre las solicitudes planteadas por activistas destacan el reconocimiento de “Hakuna Matata” como patrimonio cultural de dominio público y una mayor participación de representantes africanos en decisiones vinculadas con elementos culturales del continente.

Pese a las discusiones legales y culturales, la expresión continúa presente en la vida diaria del este africano. Su uso aparece en mercados, rutas turísticas y conversaciones informales como una forma de transmitir tranquilidad y hospitalidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.