¿Qué pasa con los hijos de Shakira y Piqué? La disputa que podría llegar a tribunales

Mientras Shakira triunfa con su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en Suramérica, su exesposo Gerard Piqué sigue concentrado en sus negocios, pero atraviesa un momento difícil por la distancia con sus hijos.

Shakira dejó España hace más de un año y vive con Sasha y Milan en Miami.

La situación genera incomodidad en Gerard Piqué, según reportes desde España, porque sus hijos reciben clases únicamente con tutores. Antes de la gira, el exfutbolista planeó quedarse unas semanas en Miami para compartir con ellos, pero no logró concretar su plan.

Un nuevo conflicto surge con la intervención de la novia de Piqué en un asunto que solo concierne a la expareja. Según el periodista Jordi Martín en El Gordo y la Flaca, el ambiente se ha tornado tenso.

La presencia de Milan y Sasha en la gira de Shakira genera molestia en Gerard Piqué. La participación de Clara Chía en la crianza de los menores habría complicado aún más la situación.

El paparazzi aseguró que Clara Chía intentó involucrarse en la educación de Milan y Sasha antes de que viajaran con su madre durante la gira. Esta situación no fue bien recibida por Shakira ni por su círculo cercano.

La cantante no estaría dispuesta a permitir esa intromisión. “Se siente incómoda con la idea de que Chía tenga un papel activo en la crianza de los niños, lo que provocó una discusión entre las partes. El desacuerdo surgió por la contratación de tutores, pero no hay información sobre si Piqué aceptó cubrir ese gasto adicional. No lograron llegar a un acuerdo y todo empeoró con la postura de la pareja del exjugador. Aparentemente, la relacionista pública no está de acuerdo con las decisiones de la cantante y lo hizo saber”, publicó El Nacionat de Cataluña.

Ante este panorama, Shakira evaluaría tomar medidas legales, según Jordi Martín. “La cantante analiza sus opciones legales y no se descarta que en los próximos días tome decisiones al respecto”, afirmó.

Este conflicto expone un desbalance en las responsabilidades parentales, lo que podría complicar aún más la relación entre ambos.

Shakira busca alejar a sus hijos de cualquier polémica y considera que la intervención de Clara Chía vulnera los acuerdos alcanzados con Piqué tras la separación. “Shakira ha manifestado su deseo de mantener un ambiente estable para sus hijos, y la intromisión de Clara Chía podría amenazar esa estabilidad. Por otro lado, Piqué se encuentra en una posición difícil, tratando de equilibrar su relación y sus deberes como padre”, concluyó el medio español.