‘Qué maldita impotencia’: reconocida ciclista costarricense rompe en llanto tras sufrir acoso sexual

Alexa Jiménez, reconocida ciclista costarricense y creadora de contenido, narró con rabia y llanto cómo fue víctima de acoso sexual mientras entrenaba a bordo de su bicicleta por una calle pública.

“Qué maldita impotencia tiene uno como mujer; arriesgarse a salir sola a la calle y no tener paz. Nunca me había pasado eso, pero me da una rabia de la impotencia de no poder hacer nada”, dijo con la voz entrecortada.

A orillas de la carretera, Jiménez, desconsolada por no tener ningún mecanismo para reaccionar, aprovechó su plataforma en redes sociales, donde tiene más de 110.000 seguidores, para relatar lo sucedido.

Según explicó, ella iba andando en su bicicleta, cuando un hombre pasó y le “pegó una nalgada”, la cual, detalló, fue tan fuerte que hasta le dejó marcada la piel.

Posteriormente, la deportista, quien es patrocinada por diversas marcas de ciclismo, interpuso la denuncia. Así lo mostró en una historia de Instagram, en la que hizo un llamado a las mujeres que sufren violencia.

“No se queden calladas nunca, chicas. Esto es lo que debemos hacer cada vez que algún enfermo nos toque, nos acose, nos envíe fotos indecentes, nos comente porquerías. ¡Alcemos la voz! Y sí, volví a salir a entrenar, porque nadie me va a quitar la libertad de practicar el deporte que amo", escribió.