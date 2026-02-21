Viva

‘Qué maldita impotencia’: reconocida ciclista costarricense rompe en llanto tras sufrir acoso sexual

La deportista narró la dura situación de la que fue víctima mientras entrenaba

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Alexa Jiménez
Alexa Jiménez expresó su impotencia tras recibir acoso sexual en carretera. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alexa JiménezAcoso callejeroCiclismo Costa RicaAcoso Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.