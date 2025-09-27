‘¿Qué es la vara, mae? ¿A cachete o pura tusa?’: vea el video viral de este ‘gringo tico’ que encanta en las redes sociales

El Pura vida costarricense contagia de buena vibra a todos los que vienen a nuestro país.

En medio de noticias que nos llenan de tristeza o preocupación, los videos graciosos en redes sociales pueden ser un escape que nos ayude a carcajearnos y ver la vida con un poco más de tranquilidad.

Eso es lo que provocó un clip que se hizo viral en TikTok, en el que se ve a un adulto mayor extranjero demostrar que lleva en su corazón a un tico de pura cepa.

No se sabe el nombre del señor ni de la persona que grabó las curiosas imágenes, pero su alegría por la vida y su cariño por Costa Rica nos sacaron una sonrisa y queremos compartirlo con ustedes.

El “gringo”, como se refiere la publicación al señor, saludó muy emocionado a unas personas y lo hizo con unas frases muy representativas de nuestra idiosincrasia.

“Oh, mae. ¿Qué es la vara, mae? ¿A cachete o pura tusa?”, dijo el señor.

La persona que lo grabó le preguntó “cuál es el dicho de ahora” y el señor, en medio de risas, contestó: “Qué shico”.

Vea el video a continuación: