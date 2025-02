¿Qué comió Shakira en Perú antes de ser hospitalizada?

El sábado 15 de febrero fue uno de esos días en los que Shakira no la paso nada bien. La cantante colombiana presentó complicaciones abdominales que terminaron con la intérprete de éxitos como Loba y Pies descalzos en el hospital.

Antes de ello, la artista, quien actualmente se encuentra realizando su gira Las mujeres ya no lloran, había destacado su amor por el público peruano y su fascinación por la gastronomía.

“Estoy con el corazón emocionado con el recibimiento que me han dado. Tengo unas ganas de estar en el escenario y de comerme un cebiche, porque de verdad se me hace agua la boca”, declaró a las afueras de su hotel.

El pasado 11 de febrero, Shakira inició su gira internacional 'Las mujeres ya no lloran'. (AFP/VALERIE MACON)

De acuerdo con el periodista peruano, Jaime Bayly, la artista sí cumplió su deseo de comer un cebiche.

“Al parecer, Shakira mandó a su equipo, con las camionetas negras y la seguridad, a pedir un cebiche tradicional. Lo que me han contado mis fuentes, es que fue un pedido para llevar, lo que me hace suponer que Shakira no bajó (al restaurante) (...). Se llevaron solo dos platos de regreso al hotel: el cebiche tradicional y otro plato que se llama sobredosis”, contó Bayly.

Sin embargo, esta versión es muy diferente a la de la comunicadora peruana Magaly Medina, quien indicó en su programa Magaly TV, que sus fuentes sostenían que la colombiana salió de su hotel a visitar a unos amigos.

LEA MÁS: Shakira habría discutido con Piqué antes de terminar en el hospital, asegura paparazzi

“Nuestros investigadores nos han dicho que Shakira se encontraba visitando a unos amigos colombianos en Breña, estos amigos tienen un restobar colombiano. Ella se encontraba allí cuando se empezó a sentir muy mal y la llevaron al centro de salud más cercano, que fue el Hospital Loayza”, declaró la conductora.

Así mismo, Medina aseguró que Shakira ya traía “estos síntomas de Brasil, con una infección que estaría incubándose y terminó con una enterocolitis que la deshidrató y le habría causado otros síntomas que le impidieron realizar su concierto”.