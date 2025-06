‘Pura vida, pura cirrosis’: dominicano lanza crítica a forma de beber en Costa Rica

El influencer dominicano Kashifushi, quien acumula más de un millón de seguidores en sus plataformas digitales, publicó un video que provocó reacciones diversas entre usuarios costarricenses. En su testimonio, narró una experiencia con amigos ticos en Estados Unidos y criticó la forma en que, según su perspectiva, las personas en Costa Rica consumen alcohol.

“Yo soy dominicano. Culturalmente, al dominicano le encanta beber, pero beber alcohol”, afirmó el creador de contenido. Sin embargo, en su opinión, los costarricenses tienen otra relación con el consumo de licor.

“A los ticos no les gusta beber. A ellos les gusta morirse”, dijo entre risas.

Según contó, durante una temporada en Estados Unidos, hizo amistad con varios jóvenes costarricenses. Una noche lo invitaron a tomar unas copas. La experiencia lo dejó sorprendido por el tipo de bebidas, las mezclas y la cantidad que se consumían.

“En la mente de un tico no hay un límite. Para ellos es pura vida, pura cirrosis hepática”, expresó Kashifushi con tono sarcástico.

El influencer también relató que, al día siguiente, su cuerpo no aguantaba. “El hígado mío me estaba llamando, necesitaba agua. Mezclaron vodka, four loko, whisky, de todo”, agregó.

En su anécdota, también mencionó que, tras quejarse con uno de sus amigos por lo fuerte de la resaca, este le ofreció una bebida para “curarlo”. El remedio fue whisky con clamato. “¡El hijo del diablo! ¡Son las 8 a. m.!”, exclamó en su video.

La publicación del dominicano desató diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios costarricenses se rieron de la ocurrencia, mientras que otros consideraron que su comentario reflejaba un problema que va más allá del humor.

En su mensaje final, Kashifushi dijo que aceptaría nuevas invitaciones de sus amigos ticos, pero pidió que las fiestas incluyan menos licor. “Si tú eres costarricense y tú me invitas, yo voy ahí. Pero podemos beber menos”, cerró.