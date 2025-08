Psicóloga contó en TV detalles íntimos de la Locomotora Oliveras y explotó polémica: ‘Es una inmoralidad’

La boxeadora argentina Alejandra la Locomotora Oliveras no solo saltó a la historia por ganar seis cinturones mundiales en tres categorías distintas; también, su carisma, difícil historia de vida y actitud positiva ante la vida la convirtieron en los últimos años en un personaje muy querido en Latinoamérica.

Su muerte, el pasado 28 de julio a causa de un accidente cerebrovascular isquémico, enlutó el mundo del deporte y el entretenimiento. Por esto, muchos medios, especialmente en su natal Argentina, le dedicaron homenajes y una extensa cobertura a su trágico deceso.

En esta línea, varios medios televisivos entrevistaron a Alicia Crosa, psicóloga que atendía a Oliveras y quien causó gran polémica por sus declaraciones que, para muchos, violan el secreto profesional y la privacidad de la deportista recién fallecida.

Psicólogo argentino explotó contra colega que reveló información íntima de Alejandra la 'Locomotora' Oliveras

Una de las controversiales entrevistas de Crosa en televisión, la concedió al canal LN+. Allí, comenzó asegurando que en 58 años de carrera, esta era la primera vez en que moría uno de sus pacientes.

“Es una experiencia muy dura. A mí me costó unos días reorganizarme porque además venía de un viaje y hacía un mes y medio que no la veía. Cuando estaba en el exterior ella me llamó en dos oportunidades, justamente para asegurarse una sesión, nada más yo llegara”, detalló.

LEA MÁS: Famosa boxeadora argentina en estado crítico tras sufrir un accidente cerebrovascular: existe daño irreversible

Luego, enfatizó: “La noté que estaba muy necesitada de hablar”. Durante su intervención en vivo, qué duró más de un cuarto de hora, reveló muchos aspectos sobre el estado psicológico de la Locomotora.

Alejandra la 'Locomotora' Oliveras ganó seis cinturones mundiales de boxeo en tres categorías distintas. (Facebook)

Matías Allaf, un psicólogo argentino que además se desarrolla como divulgador de su profesión en internet, fue uno de los que estalló ante el accionar de su colega en la televisión.

“En nombre del psicoanálisis, vos no podés hablar públicamente de una persona recién fallecida si la atendías. Aunque la persona no esté más entre nosotros, el secreto profesional y la confidencialidad se deben preservar”, dijo en un video de TikTok, con evidente molestia.

Además, el experto, quien figura en redes como ‘psicobarrado’, expresó que, aunque sus argumentos están estipulados en varias normativas, lo problemático va más allá de si está o no escrito. También, mencionó, en el texto que acompañó a su video, que estas acciones merman la confianza en su gremio y alejan a las personas de las consultas psicológicas.

Tanto la opinión del especialista en psicología, como los diversos videos de las entrevistas que circulan por internet, están plagados de comentarios de usuarios indignados.

“Innecesaria tu presentación. Una falta de respeto a ella y a nuestra profesión”, “Por culpa de psicólogos como usted, caemos todos en la misma bolsa”, “Me parece una inmoralidad que salga en los programas a hablar de cuestiones tratadas en terapia”, son algunos de los mensajes.