Productor de ‘Breaking Bad’ elige Costa Rica para su nuevo filme: así es la historia de ‘Esperanza’

'Esperanza', la nueva producción del reconocido productor de Hollywood Mark Johnson, inició grabaciones en Costa Rica este 13 de abril.

El conocido productor de Hollywood Mark Johnson puso sus ojos en Costa Rica para grabar su nueva película llamada Esperanza, según dio a conocer el medio Deadline. Las primeras grabaciones iniciaron el pasado 13 de abril y se extenderán hasta finales de mayo.

Johnson tiene en su currículo grandes producciones como Breaking Bad y Anne Rice. Además, ha producido películas exitosas y ganadoras del Óscar como Rain Man y The Holdovers.

Ahora, su película llegará a suelo costarricense, donde grabarán la historia de una adolescente que llega en un programa de intercambio a Costa Rica buscando la libertad. En medio de una serie de situaciones, se enamora de un inmigrante nicaragüense, lo cual le da un gran giro a la trama.

Según reportó Deadline, más de 200 miembros del reparto y el equipo técnico son costarricenses e, incluso, la película tiene la participación del productor nacional Esteban Quesada.

Entre los protagonistas se encuentran Olivia Daponde, Mayra Hermosillo —quien trabajó en Narcos—, Betsy Brandt, de Breaking Bad, Virgilio Delgado y Lara Yuja Mora.

La creadora del guion es la reconocida ganadora del Emmy Abigail Fuller, mientras que la productora ejecutiva es Alejandra Cárdenas; Sarah Quintero y Jessica Mollo son las coproductoras.