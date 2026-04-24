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Productor de ‘Breaking Bad’ elige Costa Rica para su nuevo filme: así es la historia de ‘Esperanza’

La nueva película de Hollywood contará con más de 200 costarricenses entre miembros del reparto y equipo técnico

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Por Fiorella Montoya
'Esperanza', la nueva producción del reconocido productor de Hollywood Mark Johnson, inició grabaciones en Costa Rica este 13 de abril.
'Esperanza', la nueva producción del reconocido productor de Hollywood Mark Johnson, inició grabaciones en Costa Rica este 13 de abril. (SANTIAGO FELIPE/Getty Images via AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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