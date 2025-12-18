Priscilla Presley indignada por versión que vincula a su nieta con hijo de John Travolta

La empresaria Priscilla Presley expresó su molestia ante una alegación judicial que señala a su nieta, la actriz Riley Keough, como la supuesta madre biológica del hijo menor del actor John Travolta. La versión surgió en el marco de una demanda civil presentada contra Presley por antiguos socios comerciales.

El proceso lo interpusieron Brigitte Kruse y Kevin Fialko, quienes solicitaron una indemnización de $50.000.000 por una presunta quiebra de contrato. La acción legal expuso correos electrónicos, contratos y aspectos de la vida privada de la familia Presley.

Dentro de los documentos judiciales apareció la afirmación de que Benjamin Travolta, de 15 años, hijo de John Travolta y de la actriz Kelly Preston, nació a partir de óvulos donados por Riley Keough. Preston falleció en el 2020.

Ante la difusión de esta información, los asesores personales de Priscilla Presley divulgaron un comunicado, citado por el medio británico Daily Mail, en el que rechazaron de forma categórica la versión. El pronunciamiento indicó que las personas demandantes cruzaron límites éticos con el fin de causar dolor a la empresaria y a su familia, y que las afirmaciones no guardan relación con el objeto del proceso judicial.

John Travolta y Riley Keough no emitieron declaraciones públicas sobre la mención de la actriz en el expediente legal. Keough, de 36 años, participó en producciones reconocidas del cine internacional, entre ellas Mad Max: Fury Road del 2015.

El mismo documento judicial también sostuvo que, antes de la supuesta donación de óvulos de Riley Keough en el 2010, su madre Lisa Marie Presley habría ofrecido material genético con el mismo propósito. Según el texto, Riley habría recibido a cambio un Jaguar antiguo y una suma de entre $10.000 y $20.000.

En la actualidad, Riley Keough mantiene un matrimonio con el doble australiano Ben Smith-Petersen y es madre de dos hijos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.