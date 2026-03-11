Viva

Princesa Diana pensó en Harry como posible rey: amigo cercano revela la razón detrás de su decisión

El periodista Richard Kay contó que Diana veía a Harry como una alternativa para la corona porque pensaba que William no deseaba el trono

Por O Globo / Brasil / GDA
Un amigo cercano de la princesa Diana reveló que ella consideró preparar al príncipe Harry como posible rey. Dudaba de que William quisiera asumir el trono británico. (JOHNNY EGGITT)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

