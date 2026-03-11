Princesa Diana pensó en Harry como posible rey: amigo cercano revela la razón detrás de su decisión

Un amigo cercano de la princesa Diana reveló que ella consideró preparar al príncipe Harry como posible rey. Dudaba de que William quisiera asumir el trono británico.

La princesa Diana de Gales consideró preparar a su hijo menor, el príncipe Harry, como posible heredero al trono británico. La idea surgió porque dudaba de que el príncipe William asumiera el papel de monarca. Así lo reveló el periodista Richard Kay, amigo cercano de Diana y especialista en la realeza.

Kay expuso los detalles durante un episodio reciente del pódcast Palace Confidential, producido por el diario Daily Mail.

Hoy resulta difícil imaginar un escenario distinto al de William, de 43 años, como futuro rey cuando su padre, Charles III, muera o renuncie al trono. Sin embargo, la situación no siempre fue tan clara dentro del círculo cercano de Diana.

Según el periodista, el actual príncipe de Gales era un joven tímido durante su adolescencia. Diana le comentó en vida que no estaba segura de que William deseara ocupar el trono. La princesa describía ese puesto como el “cargo máximo” dentro de la monarquía británica.

Ante esa percepción, Diana empezó a contemplar otra posibilidad dentro de su familia. De acuerdo con Kay, la princesa llegó a imaginar un camino en el que Harry sucediera a su padre. Incluso utilizaba un apodo para referirse a él: lo llamaba “Buen Rey Harry”, una referencia a la tradición medieval inglesa.

La historia tomó un rumbo distinto con el paso de los años. Harry abandonó sus funciones como miembro activo de la familia real británica en 2020. Desde entonces mantiene una relación tensa con varios integrantes de la casa real.

Kay también valoró el papel actual de William dentro de la institución. Señaló que el príncipe asumió su destino como heredero junto con su esposa, Kate Middleton. El periodista destacó que William promueve cambios en la monarquía para adaptarla a la sociedad actual.

El experto consideró que el príncipe reconoce que ciertos aspectos de la monarquía moderna resultan anticuados para el público contemporáneo. Por esa razón, entiende que será necesario aplicar transformaciones para asegurar la continuidad de la institución.

La relación entre Richard Kay y Diana surgió cuando el periodista empezó a cubrir temas de la familia real para la prensa británica. Con el tiempo desarrollaron una amistad cercana. Diana recurría a él cuando quería que su visión sobre ciertos asuntos apareciera en los periódicos. Ambos incluso compartían salidas privadas como visitas al cine.

La princesa Diana murió a los 36 años en agosto de 1997. El fallecimiento ocurrió tras un accidente de automóvil en París.

