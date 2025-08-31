Primer ‘Festival de folclor’ se realizará en Alajuela: esto es lo que debe saber

El primer 'Festival de folclor' reunirá a compañías de baile de todo el país en Chachagua, Sarchí y Atenas.

Alajuela será la sede de la primera edición del Festival de folclor que se presentará en comunidades como Chachagua, Sarchí y Atenas, del 5 al 7 de setiembre.

Esta nueva plataforma exalta la tradición y la identidad costarricense mediante música, danza, teatro y artes visuales, consolidando el papel de las manifestaciones culturales como vehículo de unión social y de reconocimiento comunitario.

La iniciativa es liderada por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) en coordinación con municipios locales y diversos organismos sociales, reuniendo a más de 15 agrupaciones folclóricas de distintas regiones como Escazú, Alajuela, Heredia, Orotina y San Carlos.

El evento cuenta además con la colaboración de instituciones como el Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem), el Consejo de la Persona Joven y la Dirección de Bandas, así como el Instituto Nacional de la Música.

De acuerdo con Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud, el evento tiene la intención de “honrar esa tradición viva, que nos recuerda quiénes somos y nos invita a reconocernos en comunidad”.

Según el jerarca, el festival no es solo una celebración, sino también “un compromiso de darle permanencia y valor a nuestras raíces, haciendo protagonistas a las comunidades que, con orgullo, transmiten identidad, diversidad y pertenencia”, aseveró en un comunicado de prensa.

Bailes, música y teatro se enlazan en el primer 'Festival de folclor' realizado por el Ministerio de Cultura y Juventud. (Cortesía Ministerio de Cultura y Juventud)

Actividades del Festival de folclor

A lo largo de tres días, los escenarios principales serán la escuela Procopio Gamboa Villalobos y el salón comunal de Chachagua, el parque central y el museo Ferroviario, en Atenas; así como el parque central y el salón parroquial, en Sarchí.

El festival ofrecerá actividades inclusivas para todas las edades como talleres de juegos tradicionales y de redescubrimiento del patrimonio, pensados para niños, jóvenes y adultos.

Las retahílas y los cuentacuentos estarán a cargo de invitados especiales, incluyendo a Rodolfo González y Rachel Araya, quienes promueven la tradición oral y los saberes populares como parte de la identidad comunitaria.

Talleres, espectáculos y exposiciones forman parte de una programación diversa en el primer 'Festival de folclor', que será en Alajuela. (Cortesía Ministerio de Cultura y Juventud)

Festival de folclor tendrá música, danza y más

El evento también se destaca por el protagonismo de agrupaciones musicales y dancísticas, como Sol de mi tierra, Grupo de folclor de San Carlos, Recuerdos de mi tierra con personas mayores de la Universidad de Costa Rica (UCR) sede occidente, Pasión por mi tierra del Grupo de folclor de Orotina, y Encanto alajuelense de la Compañía artística y cultural de Alajuela.

Además de las comparsas, habrá espectáculos populares y bailes folclóricos, donde participarán artistas de diversas generaciones.

Grupos como Fantasía folklórica Kabék, Raíces ticas, Grupo de folclor de Zapote y Sueños y semillas de Cartago nutrirán la agenda, permitiendo observar la variedad regional del folclor costarricense.

En el ámbito musical, el público podrá disfrutar de conciertos titulados Bendita tierra, interpretados por José Cañas, y de la actuación de la Banda nacional de Alajuela

La oferta del festival incluye también la participación de colectivos como el Teatro Dionisios de la UCR San Ramón, la compañía Pintal y grupos organizados por el Consejo de la Persona Joven, así como presentaciones de niños y adultos mayores.

