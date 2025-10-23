Presentadores de Repretel tuvieron momento ‘fan’ al toparse con Viviana Calderón: esto fue lo que pasó

Dos presentadores de Repretel mostraron su lado más fanático de la televisión nacional al encontrarse con Viviana Calderón en la sala de maquillaje de canal 6. La emoción fue evidente en medio de las risas de la presentadora de La dulce vida.

Rafa Pérez y Maricris Rodríguez, conductores del programa Giros, se sorprendieron al ver a Calderón en el camerino y contaron que ambos tienen una fotografía con ella de hace varios años.

“Maricris y yo tenemos nuestro momento humilde con Viviana Calderón”, comentó Rafa, quien después publicó una imagen donde aparece junto a la presentadora. En la fotografía también posó el recordado elenco de A todo dar.

Entre las figuras estaban Gipzy Montoya, Nadia y Nicole Aldana, Nancy Dobles y Mauren Salguero. Todas rodeaban a un joven Rafa Pérez que vestía camisa de cuadros blancos con negro, jeans azules y tenis.

Rafa Pérez publicó una imagen con el elenco de 'A todo dar', donde él aparecía de niño. (Instagram/Instagram)

“Eso fue hace años, yo me lo imaginaba más grande. Era un bebé chiquitito. Tan lindo. Ahora es mi momento con vos”, expresó Calderón mientras posaba con el presentador.

Maricris también relató el origen de su fotografía. “Estábamos ya las dos grandes, en el 2018, y yo dije: ‘quiero una foto con Viviana Calderón’”. Sin embargo, no mostró la imagen.

Al final del video, los tres conductores se abrazaron y posaron juntos para la grabación.