Presentadores de ‘Buen día’ quedaron atónitos por la singular historia de una invitada

El relato tuvo como protagonistas a figuras como el Rey Juan Carlos y el presidente Bill Clinton

Por Fiorella Montoya
Los presentadores de 'Buen día' quedaron impresionados con la chef Isabel Campabadal, la cual ha cocinado para grandes figuras.
Los presentadores de 'Buen día' quedaron impresionados con la chef Isabel Campabadal, la cual ha cocinado para grandes figuras internacionales. (Captura /Captura de pantalla)







