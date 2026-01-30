Presentadores de ‘Buen día’ quedaron atónitos por la singular historia de una invitada

Los presentadores de 'Buen día' quedaron impresionados con la chef Isabel Campabadal, la cual ha cocinado para grandes figuras internacionales.

En la edición de este viernes 30 de enero, durante el intercambio que tuvieron con Campabal, la cocinera les obsequió un libro de recetas a los presentes: Italo Marenco, Jennifer Segura y Natalia Monge, quienes quedaron maravillados con el detalle y, sobre todo, con las grandes degustaciones para hacer en casa.

La gran sorpresa llegó cuando Monge consultó por uno de los platillos del libro: la espuma de chile dulce. Solo el nombre cautivó a los presentadores, pero la historia detrás fue aún más increíble.

“Esta fue la receta que yo preparé para el rey Juan Carlos en su momento, en Costa Rica, en el 90”, explicó Campabadal ante el asombro de los conductores, especialmente de Marenco y Segura.

Además, la curiosidad continuó cuando le preguntaron cuál era la persona más quisquillosa a la que le había cocinado y reveló que fue en la visita del presidente Clinton: “Llegaron a casa la doctora y el chef (del mandatario) para decirme que él era alérgico a los lácteos; entonces yo pensé: ‘Bueno, el chef seguro le va a servir el plato’, y el chef me dijo: ‘No, sírvale usted’”, lo que le provocó gran emoción.

Los presentadores quedaron encantados con la cocinera, quien tiene una experiencia de más de 50 años deleitando todo tipo de paladar.