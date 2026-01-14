Presentadora deportiva muestra graves heridas en el rostro tras insólito accidente doméstico

Un accidente doméstico con una lámpara de mesa dejó a Laura Woods con cortes profundos en el rostro y un brazo. La periodista documentó cirugías y tratamiento.

La presentadora deportiva Laura Woods mostró las lesiones que sufrió en el rostro y un brazo tras un accidente doméstico inusual ocurrido durante unas vacaciones. Fragmentos de una lámpara de mesa de vidrio quedaron a pocos milímetros de su globo ocular y provocaron cortes profundos que llegaron hasta el hueso.

El hecho ocurrió cuando Woods movía un travesero sobre su cabeza y golpeó de forma accidental la lámpara de mesa. El impacto provocó que el vidrio se fragmentara y causara heridas en el rostro y el brazo. Uno de los cortes quedó a escasa distancia del ojo.

La periodista deportiva, de 38 años, compartió lo ocurrido mediante una serie de imágenes publicadas en sus stories. En la primera fotografía apareció antes del accidente junto con una advertencia dirigida a las personas sensibles al contenido gráfico.

Posteriormente, mostró una imagen tomada en la sala de cirugía, donde personal médico intervenía la zona alrededor del ojo. Se observó un corte amplio en la punta de la ceja y otro debajo del ojo. La presentadora explicó que las heridas alcanzaron el hueso, aunque no comprometieron el globo ocular.

Un accidente con una lámpara de mesa terminó en cirugía para Laura Woods (O Globo/GDA)

En otras publicaciones, Woods enseñó la sutura de los cortes faciales y una herida profunda ubicada encima del codo. También indicó que la parte posterior del brazo resultó afectada, aunque no pudo verla directamente.

La comunicadora documentó su proceso de recuperación, que incluyó tratamientos dermatológicos y procedimientos quirúrgicos enfocados en reducir las cicatrices. Entre las terapias destacó el uso frecuente de luz roja como parte del tratamiento.

Durante la rehabilitación, Woods hizo referencia al hinchazón temporal del rostro durante uno de los procedimientos. Más adelante celebró la evolución positiva que le permitió regresar a sus labores para la cobertura de la final de la Champions League. Tiempo después, también informó que descubrió su embarazo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.