Presentadora deportiva muestra graves heridas en el rostro tras insólito accidente doméstico

La presentadora deportiva mostró cirugías, suturas y su recuperación tras golpearse con una lámpara de mesa durante vacaciones

Por O Globo / Brasil / GDA
Un accidente doméstico con una lámpara de mesa dejó a Laura Woods con cortes profundos en el rostro y un brazo. La periodista documentó cirugías y tratamiento.
Un accidente doméstico con una lámpara de mesa dejó a Laura Woods con cortes profundos en el rostro y un brazo. La periodista documentó cirugías y tratamiento. (O Globo/GDA)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

