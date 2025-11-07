Presentadora de televisión se entera en vivo de la muerte de su padre; esto fue lo que pasó

La periodista y conductora Joanna Vega-Biestro, del programa mexicano Sale el Sol, abandonó el set de grabación la mañana de este jueves 6 de noviembre, tras enterarse de la muerte de su padre, Alejandro Vega Torra.

La noticia tomó por sorpresa al elenco, que detuvo la transmisión para expresar su apoyo y condolencias a su compañera.

La presentadora Ana María Alvarado, visiblemente afectada, fue quien dio la información en vivo. Con la voz entrecortada, la periodista dijo: “Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron para... Ay, perdón, pero es que está muy triste; para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad lo sentimos mucho”, afirmó entre lágrimas.

El presentador Mauricio Mancera también dio declaraciones en medio del dolor del resto del equipo.

“Descanse en paz. Desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame a Joanna y a toda su familia, a sus hermanos. Fue una noticia de improviso que recibimos hace unos minutos mientras estábamos al aire; son de las notas que uno nunca quisiera dar y menos cuando se trata de un familiar de alguien tan querido para todos nosotros”.

Varios presentadores y miembros del equipo se unieron a la imagen para enviar un mensaje de fortaleza a su colega y a la familia Vega-Biestro. En las pantallas del set también mostraron la esquela del padre de la periodista.

Horas después se confirmó que Alejandro Vega Torra estaba enfermo y murió mientras dormía. La periodista no se pronunció en redes sociales luego del deceso.