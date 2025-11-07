Viva

Presentadora de televisión se entera en vivo de la muerte de su padre; esto fue lo que pasó

La revista matutina interrumpió su transmisión para informar a sus televidentes la dolorosa situación

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Joanna Vega-Biestro es presentadora del programa mexicano 'Sale el sol'.
Joanna Vega-Biestro es presentadora del programa mexicano 'Sale el sol'. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Joanna Vega-BiestroSale el solMéxico
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.