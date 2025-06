Presentador de ‘El Gordo y La Flaca’ sufrió inesperadas complicaciones tras someterse a cirugía estética

Raúl de Molina, reconocido presentador del programa de Univisión El Gordo y La Flaca, se sometió a una cirugía estética hace aproximadamente un mes. Según declaró al medio People, en Español, “se sentía mejor que nunca”.

Sin embargo, relató que pocos días después de la operación perdió el conocimiento mientras se encontraba en su residencia en Miami. Fue su hija, Mía, quien llamó al servicio de emergencias tras encontrarlo inconsciente. “Había perdido sangre por los lados y me tuvieron que hacer una transfusión”, explicó el presentador.

Raúl de Molina explicó que la intervención fue para retirar el exceso de piel tras perder peso, pero días después enfrentó una complicación grave. (Instagram/Instagram)

Molina estuvo internado tres días en el hospital, ya que estuvo al borde de sufrir una sepsis. Actualmente, se encuentra en recuperación, y a través de su relato, los seguidores del programa entendieron la razón de su prolongada ausencia del show.

La cirugía fue un procedimiento para remover el exceso de piel que queda en el cuerpo tras una gran pérdida de peso.

“No podía nadar, no podía hacer ejercicio. Me molestaba mucho. Lo hice con un doctor que me recomendaron muchísimas personas”, contó al medio, detallando su motivación para someterse a la intervención.

En cuanto a su regreso al programa, De Molina, quien ya acumula 20 días fuera del aire, espera reincorporarse el próximo lunes y ansía recuperar su rutina.