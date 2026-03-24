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Presentador de Canal 7 no pudo ocultar lo mal que la pasó al probar producto en vivo: vea el momento

El conductor se lanzó sin miedo aunque, desde el principio, su rostro dejaba ver que la bebida no sería de su agrado

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Por Juan Pablo Sanabria

En los programas de Teletica diariamente desfilan emprendedores, marcas, chefs y especialistas que presentan sus productos y, por supuesto, son las figuras del canal quienes tienen que hacer de catadores.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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