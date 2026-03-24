Presentador de Canal 7 no pudo ocultar lo mal que la pasó al probar producto en vivo: vea el momento

En los programas de Teletica diariamente desfilan emprendedores, marcas, chefs y especialistas que presentan sus productos y, por supuesto, son las figuras del canal quienes tienen que hacer de catadores.

Casi siempre, el resultado es que más de un televidente termine antojado en su casa y hasta envidie el trabajo que ve en pantalla, porque ¿Quién no querría disfrutar de esos banquetes que ve en la TV?

Sin embargo, esto tiene sus excepciones y así le sucedió a Ítalo Marenco, durante la edición de este lunes 23 de marzo de Buen día, cuando, junto a Natalia Monge probó un jugo verde hecho por una doctora invitada.

ítalo Marenco protagonizó otro de sus singulares momentos en el programa 'Buen día', de Teletica. (Rafael Pacheco )

Aunque desde el inicio su rostro indicaba que aquella bebida no sería de su gusto, el conductor se lanzó sin miedo. No obstante, al primer trago, no pudo disimular y arrugó la cara.

Conforme fue bebiéndose el vaso, Marenco continuó haciendo muecas de disgusto y, fiel a su estilo cómico, hacía gestos que hasta le sacaron las risas a la especialista.

Natalia Monge también sintió el impacto de la acidez de la bebida, pues sacudió todo su cuerpo; sin embargo, su reacción fue positiva y no puso demasiada atención a lo que hacía su compañero

“Pero me fascina. Es que yo y el limón y el limón y yo. Claro, yo tengo reflujo, doctora. Yo siempre pregunto por el reflujo, pero ya desayuné”, dijo mientras Ítalo, en un costado, torcía el rostro.

Finalmente, Monge cedió a su colega y tras soltar una risa, se mostró sorprendida cuando Marenco le contó que con esa bebida estaba rompiendo el ayuno del día.