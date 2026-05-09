¿Por qué se celebra el Día de Gokú? La curiosa razón detrás del 9 de mayo

La popularidad mundial de “Dragon Ball” impulsó la creación oficial del Día de Gokú en Japón desde el 2015.

El 9 de mayo se convirtió oficialmente en el Día de Gokú en Japón desde el 2015. La fecha nació como parte de una serie de actividades organizadas antes del estreno de la película Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer.

La celebración buscó destacar la vigencia internacional de Dragon Ball, pese a que habían pasado más de 25 años desde la última gran producción inédita relacionada con la franquicia.

La Asociación Japonesa de Aniversarios aprobó el reconocimiento oficial del personaje creado por Akira Toriyama. Sin embargo, la elección del 9 de mayo tuvo además un significado especial relacionado con el idioma japonés.

Los números 5 y 9 se pronuncian como “Go” y “Ku” en japonés. Por esa razón, la fecha coincidía perfectamente con el nombre del protagonista de la serie.

El evento organizado en Japón reunió a varios actores de doblaje vinculados con la franquicia. Entre ellos participaron intérpretes japoneses y artistas de voz de distintos países.

Durante la actividad destacó la presencia de Masako Nozawa, actriz japonesa que da voz a Gokú desde el inicio de la serie. La intérprete recordó que originalmente no tenía interés en el mundo del doblaje.

Según relató, Akira Toriyama visitó su oficina para pedirle que interpretara al personaje del niño con cola de mono. Ella aceptó por tratarse del protagonista, aunque nunca imaginó el impacto que tendría en su vida y carrera.

Nozawa, de 89 años, es una figura muy querida en Japón. El público la conoce como el “niño eterno” por mantener la voz de Gokú durante décadas.

La actriz participa frecuentemente en programas de televisión donde demuestra cómo interpreta al personaje.

Entre las historias más recordadas que suele compartir aparece una relacionada con el difunto creador de Dragon Ball, Akira Toriyama. Nozawa contó que una persona disfrazada de Gokú llegó a su casa con un ramo de rosas para agradecerle por interpretar a Kakarotto.

La actriz sospechó durante años que quien estaba dentro del disfraz era el propio padre de la saga, aunque Toriyama siempre lo negó.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.