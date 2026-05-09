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¿Por qué se celebra el Día de Gokú? La curiosa razón detrás del 9 de mayo

Japón oficializó el Día de Gokú tras el regreso de “Dragon Ball” al cine y por una coincidencia especial con los números 5 y 9

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Por El Universal / México / GDA
Akira Toriyama
La popularidad mundial de “Dragon Ball” impulsó la creación oficial del Día de Gokú en Japón desde el 2015. (Archivo/Facebook)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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