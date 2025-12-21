¿Por qué Santa Claus viste de rojo? La verdad detrás del mito de Coca-Cola

Ilustraciones históricas de Santa Claus. A la izquierda, una imagen del Santa moderno creado por Haddon Sundblom para Coca-Cola en la década de 1930. A la derecha, una representación de Santa Claus de Thomas Nast publicada en 1863 en la revista Harper's Weekly, mostrando cómo estas obras contribuyeron a la consolidación de su traje rojo.

El traje rojo de Santa Claus, tan emblemático durante la Navidad, no siempre fue su distintivo. Aunque hoy esta imagen parece inseparable del personaje, su evolución está cargada de influencias culturales, artísticas y comerciales que marcaron el paso del tiempo.

A mediados del siglo XIX, el ilustrador Thomas Nast contribuyó significativamente a definir la imagen moderna de Santa Claus. Nast, conocido por sus caricaturas en la revista Harper’s Weekly, retrató a Santa como un hombre bonachón con una apariencia más cercana a lo que conocemos hoy. Aunque al principio lo dibujó con diferentes colores, el rojo comenzó a destacar como una opción recurrente en sus obras.

La consolidación del traje rojo con Coca-Cola

En la década de 1930, Coca-Cola encargó al artista Haddon Sundblom una serie de ilustraciones para sus campañas publicitarias de Navidad. Sundblom creó al Santa Claus robusto y sonriente, vestido completamente de rojo con detalles blancos, que rápidamente se convirtió en el estándar visual del personaje.

Este traje no solo coincidía con los colores de la marca, sino que también transmitía calidez y cercanía, valores clave en las festividades navideñas.

Según en una publicación de National Geographic, comenta que algunos piensan que Coca-Cola “inventó” a Santa Claus, en realidad la empresa solo refinó y popularizó una imagen que ya estaba en desarrollo desde la creada por Thomas Nast​​.

Anuncio publicitario de Coca-Cola de la década de 1930 que muestra a Santa Claus con su característico traje rojo y una botella de Coca-Cola en la mano. Esta campaña, creada por Haddon Sundblom, consolidó la imagen moderna de Santa Claus y su asociación con los colores rojo y blanco. (Haddon Sundblom / Coca-Cola Company)

Otros colores en el pasado de Santa Claus

Antes de que el rojo se convirtiera en la norma, Santa Claus fue representado con trajes de diferentes colores, incluidos el verde, el azul e incluso el dorado.

Estas variaciones reflejaban las influencias culturales y artísticas de cada época, como los relatos holandeses de Sinterklaas o los primeros poemas y cuentos navideños estadounidenses. Sin embargo, ninguna de estas versiones tuvo el mismo impacto que el Santa Claus rojo popularizado en el siglo XX​.