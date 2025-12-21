Viva

¿Por qué Santa Claus viste de rojo? La verdad detrás del mito de Coca-Cola

El icónico traje rojo de Santa Claus tiene una historia fascinante, influida por religión, arte y publicidad

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Dibujo colorido de Santa Claus moderno con traje rojo, creado por Haddon Sundblom, junto a un grabado en blanco y negro de Thomas Nast de 1863 que muestra una versión temprana de Santa Claus, ambos destacando el desarrollo histórico de su imagen.
Ilustraciones históricas de Santa Claus. A la izquierda, una imagen del Santa moderno creado por Haddon Sundblom para Coca-Cola en la década de 1930. A la derecha, una representación de Santa Claus de Thomas Nast publicada en 1863 en la revista Harper's Weekly, mostrando cómo estas obras contribuyeron a la consolidación de su traje rojo. (Haddon Sundblom, Thomas Nast)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNavidadPapá NoelSanta ClausColacho
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.