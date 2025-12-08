¿Por qué Richard Gere recibió el doble de castigo que Will Smith por hablar de paz?

Mientras que ganar un Óscar representa el máximo logro en Hollywood, ser vetado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se ha convertido en el peor temor de sus estrellas. No obstante, no siempre las sanciones han sido proporcionales a los hechos, como lo evidencian los casos de Richard Gere y Will Smith.

El actor de Una linda mujer recibió una sanción de 20 años por un discurso que ofreció durante la ceremonia de 1993. Por el contrario, Will Smith, quien abofeteó a Chris Rock en 2022, solo deberá ausentarse 10 años del evento. Aunque el gesto de Smith fue una agresión física, Gere ni siquiera cometió un delito.

Durante la presentación de la categoría Mejor Dirección de Arte en 1993, Gere rompió el protocolo y se pronunció a favor de la libertad del Tíbet. En ese momento, el actor hizo un llamado al entonces líder chino, Deng Xiaoping, para que retirara sus tropas del territorio. El mensaje resultó incómodo para la Academia, que respondió vetándolo del evento.

El hecho sucedió en el Dolby Theatre, sede oficial de la gala, y provocó que el actor no pudiera asistir a ninguna ceremonia hasta 2013. La razón no fue otra que un posicionamiento político, algo que, sin embargo, no ha significado castigo para otros artistas.

Ese mismo año, Susan Sarandon y Tim Robbins denunciaron el encierro de refugiados haitianos con VIH en Guantánamo. La actriz también fue vetada, aunque solo por tres años.

En 2020, Joaquin Phoenix usó su discurso para hablar sobre el maltrato animal y la industria láctea. Nadie lo sancionó. En 2024, el presentador Jimmy Kimmel criticó a Donald Trump en plena transmisión, pero fue nuevamente convocado para conducir la edición siguiente.

Ese mismo año, Guy Pearce lució un broche con el mensaje “Palestina libre”, sin consecuencias. En el pasado, otras figuras también utilizaron el escenario del Óscar para expresar ideas polémicas.

En 1978, Vanessa Redgrave condenó las acciones de la Jewish Defense League por oponerse a su documental El Palestino. Llamó “vándalos sionistas” a sus detractores. No fue sancionada.

En 1973, Marlon Brando rechazó recibir el premio por El Padrino y envió en su lugar a la activista indígena Sacheen Littlefeather, quien habló sobre los derechos de los pueblos originarios. En 2022, la Academia se disculpó con ella por el trato recibido entonces.

Aunque Gere nunca pidió una disculpa oficial, explicó en una entrevista a la revista Variety que no tomó el castigo como algo personal. Aseguró que no hubo villanos en su historia, aunque reconoció que su mensaje no fue bien recibido.

En 2017, el actor se refirió a una posible causa del veto: la relación entre Hollywood y China. En su criterio, la industria evita incomodar a Pekín, pues el país asiático representa un mercado estratégico. China es el segundo mayor consumidor de cine del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, y en ocasiones ha ocupado el primer lugar.

Gere afirmó en una entrevista a The Hollywood Reporter que ha sido rechazado de proyectos por su posición sobre el Tíbet. Según él, hay películas en las que no puede participar porque los productores anticipan que “los chinos no lo aceptarían”.

El actor ha protagonizado múltiples cintas de éxito, como Noches de tormenta, Siempre a su lado y Novia fugitiva. A pesar del castigo recibido, logró retomar su carrera y continúa activo en la industria.

