Por qué los hijos del actor Richard Dreyfuss rompieron toda relación con él: detalles nunca antes revelados

Los hijos de Richard Dreyfuss narraron el quiebre con su padre tras una acusación que surgió luego de una denuncia contra Kevin Spacey.

Ben Dreyfuss, hijo de Richard Dreyfuss, ganador del Óscar, reveló por qué él y sus hermanos se alejaron por completo del actor. El periodista de 39 años publicó varios mensajes en X (antes Twitter) en los que abordó el tema. Luego, profundizó en su historia familiar mediante un texto difundido en su newsletter, citado por el diario New York Post.

Emily Dreyfuss, hermana de Ben, manifestó sentirse aliviada tras la publicación de su hermano. De acuerdo con el medio estadounidense, los representantes del actor no respondieron a las consultas sobre el conflicto familiar.

Richard Dreyfuss, de 78 años, es reconocido por su papel en el clásico Tiburón (1975) y por haber ganado el Oscar a Mejor Actor en 1978 por su trabajo en La chica del adiós (1977). También participó en producciones como American Graffiti (1973), Encuentros cercanos del tercer tipo (1978), Cuenta conmigo (1986) y Mr. Holland’s Opus (1995).

El intérprete tuvo tres hijos con su exesposa Jeramie Rain: Ben, Emily y Harry, nacidos durante el matrimonio entre 1983 y 1995. Más adelante, se casó con Janelle Lacey (1999-2005) y desde 2006 mantiene una relación con Svetlana Erokhin.

Un conflicto familiar marcado por acusaciones

Ben Dreyfuss explicó que muchas personas suponen que él y sus hermanos cuentan con recursos económicos por ser hijos del actor, pero desmintió esa percepción. Afirmó que Richard Dreyfuss no les brinda apoyo financiero y que la distancia entre ellos se dio tras un conflicto relacionado con el movimiento #MeToo.

El periodista indicó que el distanciamiento comenzó en 2017, cuando Harry Dreyfuss acusó a Kevin Spacey de abuso sexual a través de un artículo publicado en Buzzfeed. Spacey ha negado las acusaciones.

Ben relató que publicó un mensaje en apoyo a su hermano en la cuenta de su padre en X. Poco después, una mujer presentó una acusación de conducta sexual inapropiada contra Richard Dreyfuss. Según Ben, el actor responsabilizó a sus hijos por esa denuncia, lo cual generó una ruptura familiar.

La última comunicación entre padre e hijo

En su newsletter, Ben compartió que no ha recibido respuesta de su padre desde hace dos años. Incluyó el contenido del último mensaje que recibió de él, en el que Richard Dreyfuss expresó que no volvería a escribirle a menos que dejara de ser “un cobarde” y mejorara en comparación con sus hermanos.

Ben aseguró que, aunque mantiene sentimientos de afecto por su padre, considera que esa fue probablemente la última vez que tuvieron contacto.

Por su parte, Emily Dreyfuss reaccionó públicamente a lo expuesto por su hermano. Admitió que había sido difícil escribir sobre la situación familiar y que sentía alivio de que, finalmente, la verdad saliera a la luz. Aunque reconoció que sus vivencias no eran iguales a las de Ben, coincidió en que la experiencia había sido dolorosa para ambos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.